Samsung Morning Stars svela i roster di League of Legends e Overwatch per la Stagione 2020

È stato un anno estremamente positivo per i Samsung Morning Stars: dopo numerose vittorie, il team ha infatti anche vinto il titolo di Best Esport Team Team agli Italian Video Game Awards. Il passato però è già alle nostre spalle e il team è pronto a dominare il futuro: con un evento tenutosi al Samsung District e trasmessa in diretta su Twitch, sono stati presentati i nuovi roster per Overwatch e per League of Legends.

Precisamente, il team di Overwatch è composto dai pro player HearThBeaT, Frostedd, Saken, Dennia, Sab, LilYung ed è allenata da coach Joynt. Invece, la formazione di League of Legends conta Drmatt, Aki, Click, Stenbosse, Cboi ed è guidata da coach Cristo.

“Siamo molto orgogliosi del percorso fatto dalle nostre squadre dal 2017 a oggi. Continuiamo a credere e ad investire in un settore come quello degli esports e del gaming perché ci sta dando molte soddisfazioni e offre ancora grandi opportunità di crescita”, ha commentato Martino Mombrini, Marketing Director IT Division di Samsung Electronics Italia e fondatore del team. “Questo momento è anche l’occasione per confermare il nostro impegno non solo nel sostenere la passione che ci accomuna con questi giovani talenti, ma nello sviluppare e offrire innovative tecnologie per il gaming. Forti di tutti questi successi, siamo pronti ad affrontare le sfide 2020 con grande entusiasmo e determinazione”.

L’evento è stato anche occasione per vedere in azione il nuovo monitor gaming QLED Odyssey G7, disponibile in Italia nella seconda metà del 2020. Il monitor, sviluppato in collaborazione con il team Morning Stars nel 2019, è pensato per le specifiche esigenze dei giocatori. Odyssey G7 dispone di una curvatura estremamente profonda che, insieme alla retroilluminazione garantita dalla tecnologia Quantum Dot e alla risoluzione di 2560 x 1440 pixel (WQHD), permette di ottenere un’immagine con colori nitidamente definiti. Il prodotto è pensato per il gaming competitivo: unisce un tempo di risposta da 1ms e un refresh rate di 240Hz alla tecnologia Nvidia G-Sync.

Sono inoltre state mostrate le nuove maglie dei Samsung Morning Stars e sono stati annunciati gli sponsor: