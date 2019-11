Samurai Shodown: la versione per Switch arriverà in occidente nel 2020

Senz’ombra di dubbio questo 2019 è stato un bel palcoscenico per svariati generi ludici. Abbiamo visto moltissimi ritorni leggendari che in qualche modo sembrano aver retto il peso del tempo. Ovviamente i vari esempi da fare sarebbero a dir poco numerosi però tra i più concreti Samurai Shodown sarebbe sicuramente da elencare. Il famoso picchiaduro nato nelle sale giochi grazie ad SNK è tornato durante lo scorso maggio sulle nostre console casalinghe. Tuttavia una particolare versione tende ancora a mancare ovvero quella per Nintendo Switch.

La versione per la console ibrida di Nintendo è stata annunciata qualche mese fa grazie al classico Direct Nintendo. Tuttavia durante le settimane a seguire il gioco sparì dai radar lasciando un grosso buco riguardante la sua data d’uscita. La versione nipponica del titolo sarebbe destinata ad uscire entro la fine dell’anno però per noi occidentali le tempistiche saranno leggermente più lunghe.

Durante la giornata odierna siamo venuti a scoprire attraverso un trailer del fatto che la versione Nintendo Switch di Samurai Shodown non vedrà la luce in Europa prima del prossimo 2020. Il filmato in questione non specifica una data esatta ma semplicemente un vago “Q1 2020”. Non sappiamo se questo ritardo influirà in qualche modo sulla versione giapponese del gioco (che dovrebbe uscire il prossimo 12 Dicembre).

Quindi se vi contate tra i vari appassionati di questo Samurai Shodown e la vostra intenzione era quella di giocare il titolo sull’ibrida allora vi toccherà aspettare ancora qualche mese. Appena ci saranno nuovi aggiornamenti a riguardo cercheremo di tenervi informati! Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa particolare situazione, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che Samurai Shodown è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, PC e da oggi anche per Google Stadia!