Durante il Summer Game Fest 2023, Bandai Namco ha svelato completamente a sorpresa il trailer gameplay del loro prossimo gioco action adventure, Sand Land, in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC tramite Steam. La cosa interessante? L’opera è creata da Akira Toriyama, il padre di Dragon Ball, e pubblicato come parte di Weekly Shonen Jump dal 22 maggio 2000 al 28 agosto 2000.

Il publisher ha condiviso che durante il gameplay, i giocatori “giocheranno nel ruolo del Principe Demone, Beelzebub, e partiranno per un’avventura utilizzando l’ingegno, la forza e i veicoli per salvare Sand Land.”

Non sono state fornite molte informazioni al di fuori del trailer, ma Bandai Namco ha affermato che “Il progetto Sand Land vi introdurrà al mondo, ai personaggi e ai veicoli di Sand Land attraverso varie collaborazioni e media.”

La storia di Sand Land è ambientata in un mondo arido e desertico in cui l’acqua è diventata una risorsa estremamente limitata. Seguiamo le avventure di Beelzebub, un demone principe che si unisce a un umano di nome Thief per recuperare l’acqua rubata e riportarla nel loro villaggio. Lungo il loro viaggio, affronteranno pericoli e incontreranno personaggi eccentrici, esplorando temi come l’amicizia, la giustizia e la natura dell’umanità. Con il suo stile distintivo e l’umorismo tipico di Toriyama, Sand Land offre un mix avvincente di azione, avventura e riflessioni sulle problematiche sociali e ambientali.