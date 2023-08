Esiste un mondo desertico in cui umani e demoni si ritrovano a collaborare per riuscire a ottenere un bene comune, imprescindibile per entrambi: l’acqua. Una risorsa tanto preziosa quanto scontata, che nel pianeta Sand Land scarseggia a causa dell’arrestamento dell’unico fiume che la rendeva disponibile. Il solo modo rimasto per guadagnarsi l’oro liquido è rappresentato dalle costose bottigliette del Re, il quale è intenzionato a detenerne il monopolio a scapito della popolazione.

E così Belzebubù, principe dei demoni, accompagnato dall’anziano sceriffo Rao e dal ladro Shif partono per un viaggio alla ricerca della fonte d’acqua leggendaria, nascosta da qualche parte nell’enorme distesa sabbiosa. Questa è, in spiccioli, la trama di Sand Land, breve manga scritto e disegnato da Akira Toriyama (esatto, il creatore di Dragon Ball), che grazie a Bandai Namco e ILCA è diventata anche un videogioco in uscita in un futuro prossimo e per ora non identificato.

Durante la Gamescom 2023 ho avuto modo di provare una breve demo del gioco, avendo giusto un assaggio dell’ambientazione e delle meccaniche. La mia partita, della durata di circa dieci minuti, mi ha catapultato dritta nel cuore di Sand Land, a bordo di uno dei veicoli personalizzabili che saranno essenziali durante il gameplay, sia per spostarsi che per sparare ai nemici.

Un progetto promettente

Ciò che è chiaro sin dal primo frame è che ILCA è riuscita a ricreare perfettamente l’atmosfera dell’opera di Toriyama, riproducendo fedelmente lo stile del mangaka sia nei personaggi che nell’ambientazione. D’altronde stiamo parlando dello stesso team che ha sviluppato One Piece Odyssey, quindi c’è già l’esperienza nel trasporre un manga in un videogioco.

Sand Land è un action RPG, per cui dovremo combattere contro vari tipologie di nemici, tra cui sicuramente gli sgherri del Re, sfruttando sia i veicoli di cui vi parlavo prima che attacchi corpo a corpo, durante i quali Belzebubù dà sfoggio a mosse decisamente esilaranti. Inoltre, dato che nel manga il protagonista è dotato di abilità speciali come la telepatia, possiamo prevedere che sarà possibile sfruttarle nel corso dell’avventura.

Un elemento che sarà, ovviamente, centrale nel corso del gioco sarà la ricerca di acqua, e già nella breve demo l’obiettivo principale era quello di recuperare delle bottigliette, sconfiggendo alcune creature e saccheggiando delle casse. Per ora non si sa quanto sarà lunga la campagna o quali saranno le modalità di gioco — se ce ne saranno altre —, ma lo scopriremo sicuramente nel corso dei prossimi mesi, avvicinandoci al rilascio che avverrà su PC, PS4 e 5 e Xbox Series X|S.

Tirando le prime somme su Sand Land

Se siete fan dell’opera di Toriyama, o se non l’avete mai letta e ne siete incuriositi, dovete assolutamente tenere d’occhio Sand Land e aggiungerlo alla vostra lista di titoli da giocare nel corso del 2024. Il progetto sviluppato da ILCA sembra decisamente promettente, e non posso che attendere con ansia maggiori informazioni, oltre che, ovviamente, di avere il gioco completo tra le mani per immergermi completamente nell’avventura di Belzebubù, Rao e Shif.