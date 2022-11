La passione per i videogiochi non riguarda solamente i giocatori, ma anche chi ha lavorato su un determinato titolo. E nel caso di God of War Ragnarok il team di Santa Monica non ci ha solo dimostrato come tutti i dipendenti siano uniti, ma anche di come il lancio del gioco, decisamente atteso, rappresenti una fine di un percorso.

Nel filmato, diffuso su Twitter, sembra di essere alla NASA: nel video si nota un gigantesco schermo, che riporta il countdown del PlayStation Store. Quando il cronometro scende a zero, lo studio esplode in una gioia incontrollata, dopo due anni e mezzo di lavori al limite della follia.

Non è un caso che God of War Ragnarok sia stato lanciato in questo clima. Nel corso degli ultimi due anni, Santa Monica Studio ha avuto esperienze molto negative. Non possiamo dimenticarci delle molestie ricevute da alcune sviluppatori, con foto nei messaggi privati su Twitter alle dipendenti di genitali maschili. Il tutto, ovviamente, per conoscere la data di uscita. Senza dimenticare le molestie ricevute da Alanah Pearce, ex di IGN, che ha avuto la possibilità di lavorare a parte della sceneggiatura. Non un clima sereno, dunque, quello di Santa Monica, che oggi può scrivere la parola fine su un viaggio che avrebbe dovuto essere decisamente più piacevole.

Pretty special to see the studio floor full of people again after 2.5 years. The game is officially out there! Hope you enjoy it! pic.twitter.com/6jKhDNcc7e — Mihir Sheth (@youtheremehere) November 9, 2022

God of War Ragnarok è disponibile a partire da oggi, 9 novembre 2022, in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco rappresenta la conclusione delle avventure norrene di Kratos. Un eventuale nuovo titolo della serie non è ovviamente fuori discussione, ma al momento per Santa Monica si prevede un lungo periodo di ferie, decisamente meritate dopo il clima in cui ha lavorato a questo nuovo progetto, di cui potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.