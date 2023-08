Mentre nel web si moltiplicano le voci riguardo a una possibile revisione della PlayStation 5 da parte di Sony, comunemente indicata come PS5 Slim, questa mattina sono apparse sul web le immagini di un modello di PS5 che appare più snello, leggermente più compatto e caratterizzato dall’inclusione di un lettore disco rimovibile.

Nel mentre che le immagini hanno cominciato a essere additate come “fake” dalla, quasi, totalità dell’utenza, nelle scorse ore un video pubblicato da Better Way Electronics, un’azienda australiana specializzata nelle riparazioni di PlayStation, mostra la scocca in plastica della tanto chiacchierata PS5 Slim.

La struttura presenta una rientranza per il lettore disco, una curvatura centrale con uno spazio ridotto per la ventilazione, due fessure su ciascun lato della scocca e due porte USB-C sulla parte anteriore, al posto delle singole porte USB-C e USB-A presenti sui modelli attuali di PS5.

Ovviamente il video, che ha già fatto il giro del web, sta dividendo l’utenza ma seppur sia evidente che si tratti di un mockup realizzato per cavalcare l’onda dell’attuale trend social, risulta comunque interessante per farsi un’idea più accurata delle dimensioni di questa, ancora ipotetica, revisione di PS5.

Che sia in progettazione non ci sono dubbi, specialmente dopo che Microsoft l’ha più volte citata nei documenti della recente causa che l’ha vista combattere per acquisire Activision ma resta il fatto che sul design tutto rimanga ancora nella sfera delle pure indiscrezioni. rimane comunque interessante appurare che Microsoft dichiarò che la PS5 Slim sarà venduta a un prezzo di $399,99, identico a quello della PS5 Digital Edition, con un supporto ottico removibile che sarà possibile acquistare separatamente a un prezzo non ancora definito.

Nel caso in cui tutte queste voci venissero confermate, sarà questione di una manciata di settimane prima di scoprire se questo sia realmente il design di PS5 Slim e prima di poter sapere quali siano i progetti di Sony per la sua attuale console.