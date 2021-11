Scalebound: Platinum Games si scusa con Microsoft

Sono passati ben quattro anni dalla cancellazione di Scalebound, action RPG firmato Hideki Kamiya di Platinum Games. Il titolo risultava davvero ambizioso ed una esclusiva di Microsoft davvero promettente che poteva competere con altrettante opere dello stesso genere. Purtroppo, dopo l’annuncio della sua cancellazione, il team giapponese si è scagliato più volte contro l’azienda americana accusandola di non aver creduto nel progetto.

Passati gli anni sembrano che le acque si siano calmate e lo stesso Kamiya, a mente freddissima, sia tornato a parlare di Scalebound durante una intervista a Xbox Era. L’autore avrebbe chiesto scusa a Microsoft per come andarono le cose e di come il team, a quei tempi, non fosse così esperto e che probabilmente avrebbero fatto il passo più grande della gamba creando un gioco, a tratti, incompleto.

“Non avevamo abbastanza esperienza e non siamo riusciti a superare quel grosso muro. I problemi che avremmo dovuto superare erano tanti. Ci mancavano inoltre le conoscenze necessarie per costruire un gioco basato su delle feature online, per questo voglio scusarmi con Microsoft che ha riposto la sua fiducia in noi come partner”, avrebbe dichiarato durante l’intervista Kamiya.

Sembra quindi che l’autore ci abbia messo una pietra sopra e di come il progetto sia ormai divenuto una sorta di “errore” da evitare in futuro. Platinum Games ricordiamo essere al lavoro sul terzo capitolo della saga di Bayonetta dove al suo interno ci dovrebbero essere una serie di meccaniche che erano pensate proprio per Scalebound. Come se non bastasse il director del titolo è Yusuke Miyata, colui che era il lead designer proprio di Scalebound. Cosa ne pensate di questa notizia? Avreste voluto giocare all’esclusiva Microsoft? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in campo videoludico.