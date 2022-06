Il primo gioco di Scarface debuttò verso la fine del 2006 e fu davvero un successo. Per la prima volta il genere degli open world à la Grand Theft Auto aveva trovato una sorta di rivale. Purtroppo il titolo non ebbe mai un seguito, ma da quanto emerso nel corso degli ultimi mesi è emerso online che sì, c’erano dei piani per un sequel. oggi, a confermare l’autenticità di quelle informazioni, troviamo anche un prototipo di gameplay.

Pubblicato dal canale YouTube Mafia Game Videos, il sequel di Scarfare si è mostrato in alcune sequenze di gioco. Ambientato a Las Vegas, il titolo ufficiale era Scarface: Empires. Secondo l’utente del canale YouTube, le sequenze tratte dalla build pubblicata negli ultimi giorni risalgono a giugno del 2008, mentre la build è stata cancellata nel 2009, subito dopo l’acquisizione di Radical Entertainment da parte di Activision. I motivi dietroo l’annullamento del progetto? I troppi giochi in sviluppo.

Dopo la pubblicazione del primo gioco, infatti, il team di sviluppo era all’attivo su svariati progetti. Tra questi troviamo Crash: Mind over Mutant, Prototype e Prototype 2. Lo studio è successivamente passato al supporto di altri titoli di Activision, tra cui Destiny. Forse, con la pubblicazione del secondo titolo, la storia di Radical Entertainment sarebbe stata completamente diversa e probabilmente si sarebbe potuta salvare. Se siete curiosi di scoprire qualcosa sul gameplay e sul progetto in generale, tra cui le meccaniche di gameplay e alcuni concept art, potete dare uno sguardo al video poco più in basso.

Non sappiamo se in futuro Scarface potrà tornare a essere un videogioco. Sicuramente però questa rappresenta un’occasione mancata, che probabilmente i fan del film rimpiangeranno per diverso tempo. Il futuro delle serie open world a tema crimine è però sempre stato spartito semplicemente da due giochi diversi: GTA e Mafia. E in un contesto come questo, sembra davvero difficile trovate un contendente.