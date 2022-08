Lo sviluppatore serbo Mad Head Games ha rivelato una nuova IP, Scars Above, attraverso un trailer di stampo cinematografico alla Gamescom Opening Night Live della scorsa settimana.

Il trailer (visionabile in calce) mostrava un misterioso e pericoloso mondo alieno che i giocatori potranno esplorare attraverso gli occhi della protagonista, Kate Ward, un’astronauta e una scienziata (non un soldato) ma piena di risorse da cui attingere e determinata a fare qualsiasi cosa per sopravvivere.

Abbiamo avuto la fortuna di provare il titolo in anteprima alla Gamescom 2022, ecco quali sono le nostre impressioni a riguardo!

Un’enigmatica struttura aliena

Scars Above è un avvincente sparatutto action/adventure in terza persona di fantascienza, che combina la gratificante sensazione di superare le difficoltà con una storia avvincente e intricata, ambientato – come anticipato poc’anzi – in un misterioso mondo alieno tutto da esplorare pieno di innumerevoli minacce, paesaggi meravigliosi e rovine che suggeriscono che un’antica – ma avanzata – civiltà in qualche modo è scomparsa.

Nello specifico, una colossale ed enigmatica struttura aliena (per intenderci, simile a una piramide) appare nell’orbita terrestre; l’umanità lo chiama “Il Metaedro”. Il Sentient Contact Assessment and Response team (SCAR) – composto da scienziati e ingegneri – viene inviato sul posto a indagare.

Le cose non vanno come previsto e il Metaedro trascina la squadra attraverso lo spazio su un misterioso pianeta extrasolare. Questa è la premessa di Scars Above, in cui i giocatori controllano l’astronauta e membro dello SCAR, la dottoressa Kate Ward. I giocatori dovranno esplorare il mondo alieno, trovare il suo equipaggio scomparso e scoprire i segreti e i misteri di questo particolare quanto insolito esopianeta.

Struttura di gioco

Quello che si nota sin dalle prime battute di gioco, è la stretta somiglianza con altri giochi da cui Scars Above sembra trarre ispirazione, come Returnal, vincitore del premio BAFTA per il miglior gioco, non soltanto in quanto trattasi di uno sparatutto in terza persona ma anche perché è interpretato da un’astronauta bloccata in un mondo extraterrestre.

Tuttavia, Scars Above racconterà una storia ben diversa e si strutturerà in modo divergente rispetto a Returnal. Mentre quest’ultimo è un’esperienza sparatutto in stile arcade, in Scars Above i giocatori dovranno gestire la propria resistenza, creare armi e gadget, schivare e utilizzare attacchi elementali contro i nemici e gli ostacoli (a primo acchito insormontabili) per superare le difficoltà.

Un’altra importante similitudine che Scars Above potrebbe avere è con Dead Space, poiché, a più riprese, gli sviluppatori lo hanno descritto come “gioco maturo” in quanto la violenza sui corpi umani e dei mutati, così come su quelli degli alieni, è piuttosto marcata.

Detto questo, Scars Above promette anche emozionanti combattimenti contro i boss (che richiederanno diverse strategie e tattiche, il che manterrà gli incontri freschi, portando il giocatore a trovare modi creativi per sconfiggerli) e un ambiente diversificato ed esplorabile in una varietà di biomi (paludi, gelide lande desolate, caverne sotterranee e strutture aliene, tutti con la propria serie di sfide, nemici, segreti e rischi ambientali), che terrà sicuramente i giocatori allerta per i pericoli inaspettati che potrebbero sorgere in questa avventura fantascientifica.

La nostra prova

Nei panni di Kate siamo stati chiamati (sin da subito) a dar fondo a quell’esperienza “scientifica” maturata in anni e anni di studi per estrarre e analizzare informazioni dall’ambiente circostante. Scansionando artefatti, materiali e creature, al fine di conoscere le loro caratteristiche, proprietà e debolezze, siamo riusciti a districarci nell’ambiente circostante e ad acquisire importanti conoscenze che ci hanno permesso, combinando gli elementi a nostra disposizione, di progredire nella breve demo proposta.

Nella versione completa del gioco, sarà possibile creare nuovi gadget, armi e sbloccare abilità negli alberi di xenobiologia e ingegneria. In termini di gameplay, abbiamo riscontrato alcuni limiti: nello specifico nella fase di shooting, non sempre precisa, e abbiamo avvertito anche una certa legnosità nei movimenti e nelle animazioni.

Poco brillante (sebbene a tratti alcuni scorsi del paesaggio ci hanno lasciato un bel colpo d’occhio) anche dal punto di vista grafico, in cui l’Unreal Engine 4 non sembra essere stato ancora sfruttato pienamente. C’è da considerare che si tratta sempre di un titolo ancora in fase di sviluppo e che a conti fatti, molto probabilmente, non vedrà la luce prima del Q2 2023.

Prime impressioni

Scars Above è senza ombra di dubbio il più grande gioco di Mad Head Games fino a oggi, ed è il primo titolo dello sviluppatore ad arrivare su console, poiché le precedenti pubblicazioni erano sbarcate esclusivamente su dispositivi mobili e PC. Sebbene ci sia ancora tanto lavoro da fare, la produzione sembra avere solide basi per poter fare bene.

La data di uscita iniziale di Scars Above era originariamente prevista per il 2022, ma ora il titolo è stato posticipato al 2023, sebbene non sia stata ancora rivelata una data esatta. Arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.