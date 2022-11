Mai come in questo momento videoludico abbiamo così tante esperienze diverse da affrontare. Anche chi non vuole spendere un grosso budget in nuovi videogiochi può contare in tutta una serie di titoli gratuiti dalle infinite ore di contenuti e divertimento. Tra questi titoli spiccano alcune esperienze free-to-play degne di nota, molte delle quali hanno ormai raggiunto una qualità generale da grande gioco tripla A. Purtroppo ogni tanto, però, alcuni di questi giochi si trovano a chiudere, lasciando un vuoto nella community che si era affezionata. Uno degli ultimi esempi riguarda Scavengers.

Il titolo free-to-play sviluppato da Improbable Worlds Limited è stato rilasciato ormai più di un anno fa, e da quel momento non è mai uscito dal suo stato di accesso anticipato. Scavengers, che è riuscito a incuriosire una buona parte di community nei suoi primi momenti di vita, ha posto le proprie basi su un tipo d’esperienza che mischia l’azione frenetica da sparatutto in terza persona a elementi survival e strategici.

Ora, il team di sviluppo ha annunciato la chiusura dei server di Scavengers, andando a terminare tutti i servizi di questo free-to-play prossimamente. Le dichiarazioni ufficiali sono arrivate insieme alla pubblicazione di un nuovo post sul sito del titolo. Improbable ha affermato che la chiusura definitiva dei server di gioco avverrà il prossimo 16 dicembre 2022, poiché è stato notato dal team un forte declino dei giocatori che popolavano questa esperienza gratuita.

“Abbiamo esplorato diverse possibilità per rinvigorire la popolazione dei server mentre il gioco si trovava in accesso anticipato, ma è diventato chiaro che non è più sostenibile continuare lo sviluppo e i servizi. Siamo tutti orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato e siamo grati a tutti i giocatori che hanno investito il proprio tempo per giocare, anche se solo per poco, al nostro gioco”, questo è quanto possiamo leggere all’interno del messaggio del team di Scavengers.