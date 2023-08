Se possedete una console Nintendo Switch e state per partire per le vacanze, di certo vorrete portarla con voi, e acquistando una nuova scheda SD potrete portare con voi tantissimi giochi. Tuttavia, non tutte sono compatibili con Switch. Proprio per questo, vi segnaliamo che su Amazon trovate la scheda SD SanDisk per Nintendo Switch da 128GB ad appena 19,09€, grazie allo sconto del 12%.

Si tratta di un’ottima occasione per acquistare una micro SD con licenza ufficiale Nintendo che vi permetterà di archiviare tanti giochi da portare con voi in vacanza (a tal proposito, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, per partire super preparati).

Questa micro SDXC SanDisk ha una velocità di trasferimento fino a 100 MB/s, per caricare i vostri giochi in tempi rapidissimi, grazie alle sue prestazioni costanti. Ma la velocità non è tutto: grazie alla capienza di 128GB potrete portare con voi tutti i vostri giochi preferiti ovunque andrete, così non dovrete più scegliere quali cancellare per far spazio ai nuovi acquisti!

Grazie alla licenza ufficiale Nintendo e alla garanzia a vita, poi, potrete dormire sonni tranquilli sapendo che i vostri giochi preferiti saranno sempre al sicuro all’interno della vostra nuova microSDXC SanDisk progettata appositamente per le console Nintendo Switch.

Grazie alla licenza ufficiale Nintendo e alla garanzia a vita, poi, potrete dormire sonni tranquilli sapendo che i vostri giochi preferiti saranno sempre al sicuro all'interno della vostra nuova microSDXC SanDisk progettata appositamente per le console Nintendo Switch.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all'offerta.

