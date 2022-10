Come vi stiamo raccontando sin dalle prime ore di questa giornata, ed il bello è che le offerte non si limitano a quelli che sono i prodotti più “tipici” di queste tornate promozionali, ma spaziano anche attraverso molti prodotti dell’intrattenimento come, ad esempio, i videogame, di cui pure vi abbiamo proposto una ricca cernita di titoli in sconto.

Seguendo questa scia, dunque, restiamo sul tema gaming, offrendovi quella che, senza dubbio, è una delle migliori offerte dell’intero lotto dedicato al mondo dei videogame, ma che non riguarda un gioco in sé, bensì un utilissimo accessorio, per la precisione un’ottima micro SD per Nintendo Switch, prodotta su licenza ufficiale, e dalla capienza di ben 512 GB!

Per la precisione si tratta della ben nota ‎Micro SDXC UHS-I di Sandisk, qui proposta nel suo formato più capiente, e progettata direttamente in collaborazione con Nintendo, così da garantire il massimo delle performance per l’amata e versatile console Nintendo Switch, sia essa la versione classica, la OLED o la Switch Lite.

Il prezzo è ottimo, ed è il più basso mai registrato sulla piattaforma, giacché parliamo di 83,39€, con uno sconto del 55% rispetto ai 186,99€ del prezzo originale, con un risparmio netto di oltre 100 euro! Non pochi per un prodotto di questa qualità, specie considerando che è senza dubbio l’opzione migliore per Nintendo Switch, perché supervisionata direttamente da Nintendo!

Non va dimenticato, infatti, che non tutte le schede di memoria sono compatibili con Nintendo Switch, ed anzi alcune di esse potrebbero addirittura danneggiare la console in modo irreparabile! Con questa opzione SanDisk che, per altro, è la più capiente prodotta su licenza con i suoi 512 GB, non avrete alcun problema di compatibilità o malfunzionamenti, potendo così contare non solo su ottime performance, ma anche sull’azzeramento di possibili guasti.

