State pensando di aggiungere qualche gioco alla vostra libreria e volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle ottime offerte proposte da Instant Gaming sulle carte prepagate del PlayStation Store, dato che potrete approfittare di sconti fino al 18%!

Sul catalogo di Instant Gaming sono presenti card di qualsiasi taglio, da 10,00€ fino ai 120,00€. Ognuna è soggetta a uno sconto differente, ma qualsiasi sia la vostra scelta riuscirete a risparmiare decine di euro. Per esempio, la carta da 75,00€, perfetta per acquistare un gioco Tripla A, è in offerta a soli 63,99€.

Nel caso in cui non siate familiare con le carte regalo del PlayStation Store, vi spiegheremo brevemente cosa sono e come si usano. Si tratta, in sostanza, di buoni prepagati che possono essere utilizzati per acquistare contenuti digitali, come giochi, DLC, abbonamenti al servizio PlayStation Plus e altro ancora all’interno del PlayStation Store.

Le carte regalo sono un modo conveniente per aggiungere fondi al vostro account PlayStation senza dover utilizzare direttamente una carta di credito o altri metodi di pagamento online, rappresentando anche degli ottimi doni da fare agli amici. Quando acquistate una carta regalo, riceverete un codice univoco che può essere riscattato sul PlayStation Store.

Per utilizzare una carta regalo vi basterà accedere al vostro account PlayStation Network e andare al PlayStation Store. Nella sezione “Riscatta codice”, potrete inserire il codice della card e il suo valore verrà aggiunto al vostro portafoglio, così da poterlo sfruttare per acquistare ciò che desiderate.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Instant Gaming dedicata alle card del PlayStation Store. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che le offerte potrebbero esaurire a breve.

