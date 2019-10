Sconti fino al 67% sulla serie Call of Duty su Humble Bundle

Su Humble Store sono disponibili numerosi sconti dedicati alla serie di Call of Duty!

Dopo la tornata di sconti dedicati ai titoli Electronic Arts (sconti ancora disponibili), approda su Humble Bundle una nuova serie di promozioni dedicate, stavolta, all’amatissimo brand di Call of Duty! Tutti, ma proprio tutti i titoli della serie sono stati scontati in attesa dell’arrivo di Modern Warfare, creando così un’ottima occasione di riscoprire alcuni capitoli lasciati indietro nel corso degli anni ma, ancora oggi, ampiamente rigiocabili. Inoltre, non solo Humble Bundle propone in promozione i titoli in sé, tra cui gli amatissimi Advanced Warfare e Black Ops III, ma anche diversi pacchetti aggiuntivi tra season pass e DLC venduti singolarmente, per arricchire ulteriormente la propria esperienza di gioco a prezzi molto modesti. Di seguito la nostra selezione di titoli in offerta della serie di COD disponibili, mentre cliccando il banner sottostante potrete accedere alla pagine di tutti i titoli in promozione, tra cui anche il pre order dell’attesissimo Modern Warfare. Affrettatevi però, la promozione scade tra 3 giorni!

La nostra selezione di titoli in offerta

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

