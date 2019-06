Sconti Steam: gli sviluppatori indie si scagliano contro Valve

Come vi abbiamo riportato, sono finalmente iniziati i nuovi sconti estivi di Steam; insieme a questi è iniziato anche un evento nel quale gli utenti gareggiano per vincere una gara. All’interno dei tre team vincenti (su cinque) vengono scelti una serie di giocatori: questi vengono premiati con uno o più giochi gratis presenti nella propria lista dei desideri. La scelta non è casuale, ma viene fatta a partire dai giochi in cima alla lista. Ovviamente, però, la maggior parte delle persone non legge tutte le regole o comunque non si impegna abbastanza da capirle: moltissimi hanno inteso che la scelta fosse casuale e quindi hanno eliminato i titoli di minor interesse e, sopratutto, i titoli meno costosi, pensando di aumentare le possibilità di vincere un AAA a prezzo pieno.

Quali giochi sono quindi spariti immediatamente da milioni di liste dei desideri? Gli indie. Gli sviluppatori indipendenti si sono resi conto della cosa, grazie ai loro strumenti: come potete vedere nel tweet qui sotto, c’è stata un’impennata incredibile nelle cancellazioni.

Hey @GreyAlien – Are your games seeing an abnormally high amount of wishlist deletions? I and 4 other devs all are seeing some pretty strange stats. I've never once in 5 years seen more deletes than adds/P&A during a seasonal sale. I've always left a sale with a net increase. pic.twitter.com/v1OY4MUQW5

— Raymond Doerr (@RaymondDoerr) June 26, 2019