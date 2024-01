Queste cuffie wireless Logitech G935 sono un AFFARE! (-29%)

Sperimentate l'audio immersivo delle Cuffie wireless Logitech G935. Grazie all'audio surround 7.1, tecnologia DTS X 2.0 e driver Pro-G da 50 mm, queste cuffie garantiscono una chiarezza sonora eccezionale e una profondità sorprendente. Inizialmente vendute a 215,00€, oggi le cuffie da gaming RGB wireless Logitech G935 sono disponibili con uno sconto del 29% a soli 153,54€!

Cuffie da gaming Logitech G935, chi dovrebbe acquistarle?

Le Logitech G935 sono progettate per soddisfare le preferenze degli appassionati di videogiochi e degli audiofili, offrendo un'esperienza di gioco in cui ogni dettaglio sonoro è nitido e posizionato con precisione (perfette, quindi, per gli sparatutto online). Grazie all'audio surround 7.1 con DTS Headphone:X 2.0, queste cuffie vi immergono completamente nell'azione, rivelando i movimenti dei nemici e fornendo un'esperienza audio coinvolgente anche per le colonne sonore dei videogiochi.

Con driver Pro-G da 50 mm progettati per ridurre al minimo disturbi e distorsioni, le cuffie garantiscono un audio cristallino. L'illuminazione LightSync RGB vi consente di personalizzare il vostro setup con 16,8 milioni di colori. La connessione wireless 2,4 GHz funziona molto bene e l'autonomia è di circa 12 ore di gioco. Infine, il microfono da 6 mm assicura una comunicazione chiara e precisa con gli altri utenti.

Le Logitech G935 sono la scelta perfetta per chi cerca un'esperienza di gioco senza fili di gran livello, con qualità audio professionale e con svariate opzioni di personalizzazione estetica. Grazie all'offerta su Amazon, potete acquistarle oggi a soli 153,53€, risparmiando 60€ sul prezzo originale.

