Per tutti gli amanti dei giochi arcade, i cabinato rappresentano un sogno a occhi aperti. E se vi dicessimo che potete portarne a casa uno con meno di 200,00€? Si tratta di un’occasione più unica che rara, eppure il cabinato Arcade1Up di Street Fighter II è disponibile in sconto su Monclick ad appena 184,99€!

Rispetto al prezzo di listino di 249,99€ si tratta di un ribasso del 26%, che vi farà risparmiare ben 65,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare anche per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Grazie al cabinato di Street Figther II vi sentirete come all’interno di una sala giochi, ma senza uscire di casa e, soprattutto, senza spendere soldi a ogni partita e giocando all’infinito. Parliamo di un prodotto realizzato da Arcade1Up, brand leader nel settore, ben 30 anni fa, e che continua a rappresentare il modo migliore in assoluto per giocare ai titoli Capcom. Le dimensioni totali del cabinato ammontano a 52cm di profondità, 50cm di larghezza e 170cm di altezza, mentre il peso è di 47kg.

All’interno del cabinato non è presente solamente Street Fighter II, bensì 12 classici titoli arcade di Capcom con cui vi potrete divertire da soli o con un amico, tra cui Darkstalkers, Saturday Night Slam Masters e Capcom Sports Club. Grazie al semplicissimo menu potrete infatti passare da un titolo all’altro in men che non si dica, cercando di fare in ognuno il punteggio più alto possibile.

Anche a livello estetico il cabinato farà un figurone nel vostro salotto: troviamo un magnifico artwork dedicato a Street Fighter II, il tutto affiancato da pannelli blu e dal logo di Capcom in bella vista. Infine, sono presenti anche un pistone per sollevarlo e uno sgabello per poter affrontare le sessioni più lunghe in totale comodità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Monclick dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più fa al caso vostro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!