Siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless con cui immergervi completamente nei vostri giochi preferiti grazie a un audio di alta qualità e una cancellazione attiva del rumore senza precedenti? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sugli Asus ROG Cetra, oggi in sconto a soli 104,99€!

Potrete risparmiare ben 45,00€ rispetto al prezzo consigliato di 149,90€, assicurandovi un paio di auricolari da gaming tra i migliori in assoluto. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo la procedura indicata nel sito web.

Gli auricolari ASUS ROG Cetra sono la soluzione ideale per ottenere una performance audio straordinaria durante le vostre sessioni di gioco. Grazie all’audio wireless a bassa latenza e alla modalità di gioco, infatti, potrete godere di un’esperienza di gioco più intensa e coinvolgente, con un audio perfettamente sincronizzato con le azioni sullo schermo.

La tecnologia Hybrid ANC è uno dei punti di forza di questi auricolari: questa innovativa funzione per la cancellazione del rumore rileva e filtra il rumore proveniente dall’interno e dall’esterno delle cuffie, permettendovi di immergervi completamente nel vostro gioco senza distrazioni.

Inoltre, la comodità e la praticità sono garantite anche dalla lunga durata della batteria, dato che con una singola ricarica, gli ASUS ROG Cetra offrono fino a 5.5 ore di gioco con ANC disattivo. Potrete poi sfruttare la custodia per godervi ulteriori 21.5 ore di gioco. Inoltre, la ricarica rapida vi consentirà di ottenere 1.5 ore di utilizzo in soli 10 minuti.

Infine, con i comodi controlli touch potrete regolare facilmente e rapidamente le impostazioni audio del gioco direttamente dalle cuffie. Tutto sarà a portata di mano per garantirvi un’esperienza di gioco senza eguali, il tutto senza interrompere la partita in corso.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

