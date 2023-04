Hai sempre voluto abbonarti o allungare il tuo abbonamento a PS Plus Premium o PlayStation Plus Premium che dir si voglia ma non ne hai mai trovato l’occasione giusta? A fare al caso tuo è allora Instant Gaming, con il sempre affidabile e conveniente store che vi permette di abbonarvi per ben 12 mesi al servizio con uno sconto di quasi il 20%. Solo 96,99 euro contro i 120 richiesti per godervi per un anno intero tutti i servizi inclusi nel PS Plus Premium. Decisamente non male, vero?

Ma come approfittare di questa offerta? Semplice: basta acquistare in super offerta una gift card da 120 euro, ossia l’importo richiesto per l’abbonamento annuale, su Instant Gaming e con essa abbonarsi al PS Plus Premium direttamente dalla vostra PlayStation. Il tutto in modo estremamente facile e veloce.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, si: potete usare questa tattica anche per abbonarvi agli altri abbonamenti PS Plus, così come per fare qualsiasi altro acquisto sul PlayStation Network. Il tutto risparmiando ben oltre 20 euro grazie al 19% di sconto offerto da Instant Gaming.

Oltre alla possibilità di abbonarvi al PS Plus Premium con un grande sconto, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete abbonarvi a PS Plus Premium risparmiando diverse decine di euro.

