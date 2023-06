Se siete accaniti giocatori di titoli per Nintendo Switch, allora avrete sicuramente dimestichezza con gli Amiibo, le popolarissime statuette prodotte da Nintendo che, come saprete, oltre ad essere bellissime, sono anche dotate di un piccolo chip NFC, la cui lettura da parte di Switch permette lo sblocco di alcune ricompense, spesso uniche, all’interno della gran parte dei giochi per la console Nintendo.

Tuttavia, collezionare gli Amiibo non è sempre facile. Sia perché essi finiscono, spesso, esauritissimi, sia perché si tratta di una serie di statuette ormai molto numerosa, ed è quindi possibile che molti giocatori non riescano, a conti fatti, ad ottenere le ricompense che vorrebbero nei propri giochi.

Una soluzione per tutto questo? Ce la offre Amazon o, per la precisione, l’azienda cinese OOTDAY, che ha messo in commercio una serie di “Amiibo Cards” che, in un colpo solo, vi permetterà di recuperare le funzioni di 38 diversi Amiibo, qui a tema Zelda, al prezzo di appena 19,99€!

Un’acquisto a dir poco “furbo”, che vi permetterà di sbloccare ricompense sia in Breath of The Wild che nel suo gioco sequel, Tears of the Kingdom, che in ogni altro gioco compatibile con le famose statuette Nintendo.

Ma come funzionano? Originariamente concepite da Nintendo, le Amiibo Cards altri non sono che delle carte con al proprio interno un chip NFC, ovviamente corrispondente a quello della statuetta originale, e che può essere letto da Nintendo Switch, permettendo ai giocatori di sbloccare oggetti aggiuntivi come piante, cibo, frecce e anche armi rare o oggetti esclusivi.

Una caratteristica interessante di queste Amiibo Cards è che possono essere utilizzate ogni giorno. Dopo aver tirato la carta attraverso il lettore una volta al giorno, è possibile ripetere l’operazione il giorno successivo, rendendo le carte riutilizzabili. Inoltre, grazie al loro formato mini, le carte sono facili da trasportare e riporre in modo sicuro.

Insomma, si tratta di un prodotto davvero molto sfizioso che, ne siamo certi, farà la gioia di tantissimi utenti Nintendo che, grazie ad esso, potranno godere dei benefici tipici degli Amiibo ad un prezzo davvero ridicolo. Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di visitare la pagina dedicata al prodotto direttamente sullo store, dove non solo potrete trovare ulteriori dettagli, ma potrete anche completare il vostro acquisto prima che la promozione termini.

