La vostra piattaforma principale è la PlayStation 5 o la PlayStation 4 e siete alla ricerca di nuovi titoli da giocare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte di Mediaworld dedicate alle console Sony, dato che troverete tantissimi giochi in sconto fino al 70%!

Il catalogo proposto da Mediaworld vede come protagonisti grandi titoli che negli ultimi anni hanno riscosso un successo enorme, diventando persino PlayStation Hits. Dai giochi di corsa fino agli action, la lista è talmente variegata che troverete sicuramente almeno un articolo che fa al caso vostro, ma vi invitiamo ad aggiungere ciò che vi interessa al carrello il prima possibile per non rischiare l’esaurimento delle scorte.

Tra i giochi più interessanti in promozione vi è senza dubbio la versione per PlayStation 5 di Horizon Forbidden West, disponibile a soli 48,99€ anziché 80,99€. Sequel di Horizon Zero Dawn, vi immergerete nuovamente nei panni dell’iconica guerriera Aloy, la quale dovrà combattere contro macchine ancora più grandi e terrificanti per salvare la terra.

Se ancora non l’avete giocato, non possiamo poi non consigliarvi il magnifico remake di The Last of Us Part 1, scontato a 59,99€ invece di 80,99€. Questa nuova versione dell’iconico titolo del 2013 rappresenta un’esperienza perfetta sia per coloro che non hanno mai vissuto il viaggio di Joel ed Ellie (e magari hanno scoperto il franchise grazie alla recente serie tv), sia per chi ha già giocato all’opera su old-gen, dato che è stata migliorata su tutti i fronti, offrendo un capolavoro dalla qualità incredibile.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei tantissimi giochi in sconto sul sito di Mediaworld, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alle offerte PlayStation per scoprire il catalogo intero. Inoltre, vi consigliamo ancora una volta di approfittarne il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve!

