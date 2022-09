Uno dei trend videoludici degli ultimi anni nel campo dello sviluppo tripla A, purtroppo, sono i rinvii. Capita molto spesso che alcuni dei titoli più attesi non riescano ad arrivare sul mercato nella prima data stabilita, e le cause sono molteplici. Giusto ieri sera abbiamo dovuto assistere all’ennesimo rinvio di Skull and Bones, ma contro ogni aspettativa qualche istante fa abbiamo compreso che anche SCORN, un altro titolo molto atteso, non rispetterà la data di lancio pre-annunciata in precedenza.

L’opera prima di Ebb Software era attesa per il prossimo 21 ottobre, ma con una comunicazione inattesa ci viene comunicato quest’oggi che il titolo horror in prima persona uscirà una settimana prima. SCORN, che si è fatto notare fin dal suo primo annuncio, adesso uscirà il 14 ottobre, anticipando di ben sette giorni il suo arrivo sul mercato. Una notizia super positiva, e che va contro a quel trend di rinvii importanti di cui avevamo parlato poco sopra.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio odierno, quando sull’account ufficiale di SCORN è stato pubblicato un nuovo trailer a sorpresa. All’interno del nuovo filmato possiamo vedere una sequenza che mette in mostra il risveglio di un essere non meglio specificato, e subito dopo scopriamo il cambio di data di lancio del gioco. Questo anticipo non era stato ventilato, ma negli scorsi giorni abbiamo potuto scoprire qualche nuovo dettaglio sul gioco grazie a un lungo video di gameplay.

Questo anticipo significa che manca ancora meno al lancio di SCORN, con il nuovo universo oscuro di Ebb Software che aprirà le porte ai più curiosi solamente tra qualche settimana. Vi ricordiamo, infine, che l’opera prima di questo studio al debutto uscirà fin dal day one anche all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass (vi potete abbonare anche tramite Amazon), sia su console Xbox Series X|S che su PC.