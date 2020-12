Scott Pilgrim vs The World Complete Edition: annunciata data di uscita

Tra le diverse produzioni presentate nell’arco dei passati Ubisoft Forward, di sicuro Scott Pilgrim vs The World Complete Edition è stato uno dei titoli che ha entusiasmato di più gli appassionati. Parliamo di un graditissimo ritorno che era stato protagonista di diverse voci di corridoio prima di essere annunciato. In queste ore, abbiamo finalmente scoperto quando potremmo rimettere le mani su questa avventura videoludica sull’opera fumettistica creara ds Bryan Lee O’Malley.

Scott Pilgrim vs The World Complete Edition uscirà il prossimo 14 gennaio 2021, e permetterà di giocare sia al gioco base che ai due DLC dedicati ai personaggi di Knives Chau e Wallace Wells. Questo grande ritorno è stato chiesto a gran voce dai fan, dato che la versione originale del titolo era stata cancellata dai vari store digitali di PS3, Xbox 360 e PC. Ora però con questo annuncio sappiamo quando tornare nel mondo colorato di Scott Pilgrim.

Il ritorno di questo vero e proprio cult istantaneo arriverà sulle console: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e permetterà ai giocatori di rivivere l’epopea di Scott Pilgrim contro i sette malvagi ex di Ramona Flowers. Le ispirazioni del gioco sono tutte prese dalla serie a fumetti creata ed illustrata da Bryan Lee O’Malley, proprio come lo stile artistico che si rifà completamente allo stile dell’autore canadese.

Ci siamo quindi, non ci sarà ancora troppo da attendere prima di poter rimettere le mani su Scott Pilgrim vs The World Complete Edition. Vi ricordiamo che il titolo arriverà su PS4, Xbox One, Nintendo Swich e PC il prossimo 14 gennaio 2021. Cosa ne pensate del ritorno sul suolo videoludico di un personaggio come Scott Pilgrim? Avete già giocato a questo titolo o sarà la vostra prima volta? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.