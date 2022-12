Per anni, anzi, interi decenni i fan di Half-Life sono in attesa del fatidico giorno in cui verrà annunciato il terzo capitolo della saga. Ad oggi tutto questo sembra ancora un sogno irrealizzabile, ma con il ritorno del franchise con Alyx, il capitolo della serie per dispositivi VR, le speranze sono tornate ad accendersi. Come se tutto questo non bastasse, proprio di recente uno degli autori della nota saga FPS e di Portal è tornato a far brillare gli occhi sognanti degli appassionati delle produzioni Valve.

Parliamo di Erik Wolpaw, scrittore che ha contribuito a creare i mondi di giochi Valve quali: Half-Life, Portal e Left 4 Dead. Lo scrittore è tornato recentemente a parlare del suo operato in Valve e in queste serie di giochi in un nuovo video del canale “DidYouKnowGaming?”, con Wolpaw che ha toccato anche una tematica alquanto maledetta per i franchise citati. Se ci fate caso, infatti, tutte e tre le IP si sono fermate al secondo capitolo, e ancora oggi non c’è alcuna traccia di un terzo gioco all’orizzonte per ognuno dei tre brand.

“È quasi come se il sistema di numerazione sia contro di noi. Abbiamo fatto Half-Life 2, poi una specie di terzo capitolo ma era un’esperienza a episodi legata al due. Penso che lo staff di Valve sia continuamente affaccendato in altre cose al momento. Un giorno, si spera, ci sarà un terzo capitolo di qualcosa”, queste sono state le recenti dichiarazioni di Erik Wolpaw ai microfoni di DidYouKnowGaming.

Oltre a questo, lo scrittore di Valve ha dichiarato che lui e Jay Pinkerton, avevano trovato un’idea per un possibile Portal 3. Stando a Wolpaw non esiste ancora alcuno script, ma i due scrittori hanno in mente un punto di partenza narrativo che li esalta parecchio. Questo non significa che Valve lavorerà a un Portal 3 prossimamente, ma è sicuro che nella compagnia statunitense c’è chi pensa a queste importanti IP praticamente ogni giorno, e chissà che prima o poi assisteremo davvero all’annuncio di un terzo capitolo di una di queste saghe storiche.