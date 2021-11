Se amate la strategia Steam sta offrendo una marea di giochi scontati

Ci siamo, Steam ha da poco annunciati quelli che saranno i nuovi saldi di metà settimana. Come di consueto, la piattaforma digitale di Valve non ha intenzione di lasciarci senza qualcosa da giocare, e per questo un paio di volte alla settimana aggiorna la propria offerta di scontistica. Anche in questa occasione si possono trovare tanti titoli di ogni genere con diverse percentuali di sconto, ma se amate i giochi di strategia avrete una discreta scelta su cui attingere.

Tra le follie di metà settimana di Steam quest’oggi possiamo trovare un’offerta a tempo limitato che va ad abbassare i prezzi su un grande numero di giochi di strategia pubblicati da Chucklefish, il publisher indie che tra le proprie fila ha grandi perle come Wargroove, Pathway e Halfway. Trovate gli sconti per questi titoli all’interno del Chucklefish Strategy Bundle, che contiene tutti e tre i titoli citati in un unico pacchetto.

Oltre a questo, sono degni di nota gli sconti su titoli come: Edge of Eternity, Solasta Crown of the Magister, Red Solstice 2 Survivor e moltissimi altri. Come al solito, inoltre, vi consigliamo sempre di dare una bella occhiata a tutto il catalogo Steam e alla vostra lista dei desideri, dato che molti titoli che stavate tenendo d’occhio potrebbero essere stati scontati in questi nuovi saldi di metà settimana.

Se volete dare un’occhiata approfondita a tutte le oltre quattro mila offerte della settimana, potete trovare l’elenco completo proposto da Steam comodamente a questo indirizzo.