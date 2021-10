Se avete amato Half-Life 2 vi innamorerete di questo nuovo FPS

In questi ultimi mesi del 2021 ci sono parecchi giochi da tenere d’occhio. Tra grandi uscite tripla A come i nuovi COD e Battflefield e una coppia di attesissime esclusive Xbox come Forza Horizon 5 e Halo Infinite, c’è anche spazio per esperienze più piccole che potrebbero sorprendervi. Tra queste c’è anche un nuovo interessantissimo FPS che prende forte ispirazione da una leggenda come Half-Life 2.

Parliamo di Industria, un nuovo sparatutto in prima persona che poggia le proprie basi su una forte narrazione e un ambiente di gioco davvero molto affascinante. Il gioco è ambientato in una Berlino del 1989 alternativa poco dopo la caduta del muro, e ci porterà sulle tracce di un collega del protagonista scomparso in un città apparentemente deserta.

Il titolo, uscito a fine settembre, è passato in sordina, ma di recente è stato protagonista in un video di Digital Foundry dove la redazione si è divertita ad analizzarlo sotto vari punti di vista, compreso il lato tecnico.

Nel video di Digital Foundry potete vedere ampie sezioni di gameplay, ma siamo sicuri che se avete amato quel capolavoro di Half-Life 2 vi basterà poco per innamorarvi anche di questo Industria.