Per quanto siano presenti già da tempo numerosi strumenti per bloccare gli utenti più molesti, e tossici, dall’utilizzare la chat di Twitch durante le stream, a breve la piattaforma offrirà delle nuove funzionalità per rendere ancora più rigide le punizioni inferte agli utenti più complicati, cercando di garantire un maggior controllo del proprio spazio, ai numerosi streamer che producono contenuti quotidianamente.

Nell’ultimo “Patch notes” di Twitch (lo show mensile che mostra le novità, e i cambiamenti, che verranno attuati nel breve tempo alla piattaforma), è stato presentata una nuova funzionalità, che verrà implementata nel prosismo futuro, che permetterà a qualunque content creator di sapere in anticipo se, chi sta accedendo al proprio canale per guardare la live, sia stato bannato per qualche motivo. Ativando un apposito Toggle, inoltre, sarà possibile espellere ogni utente bannato dalla propria chat e, automaticamente, impedirgli di vedere la live, riportandolo alla home page di Twitch.

Twitch

Entrambi questi strumenti, però, non verranno applicati automaticamente da twitch ma sarà a discrezione dei vari content creato decidere se attivarli entrambi, o solo uno dei due, in modo da poter decidere in totale autonomia quali restrizioni applicare nelle proprie live. Inoltre, Twitch, ha voluto informare che, almeno per il momento, l’attivazione di queste funzioni non impedirà agli utenti bannati di poter visualizzare i Video On Demand pubblicati sui vari canali, anche se la piattaforma ha già confermato l’implementazione di questa nuova funzione in un futuro aggiornamento.

Queste nuove funzionalità di Twitch si sommano a quelle già messe in atto dalla piattaforma per contrastare tutta una serie di atteggiamento poco consoni da parte di una parte dell’utenza. Trevor Fisher, Senior Product Manager di Twitch, ha voluto confermare che tutte queste funzioni, pensate specificatamente per ridurre gli utenti che non rispettano i termin idella community, vengono, e continueranno a venire, implementate costantemente in seguito all’analisi dei numeorsi feedback che i content creator inviano alla piattaforma regolarmente.

Per quanto sia lodevole la costanza con la quale Twitch si adopera nel fornire sturmenti ai content creator, atti a mantenere un ambiente pulito e privo di tossicità, permane il quesito su come mai la piattaforma non voglia attuare, almeno per il momento, misure drastiche quali il blocco dell’IP, specialmente nei confronti di certa utenza, davvero pessima, che trova maniere alternative per aggirare i limiti applicati dalla piattaforma.