Complice l’assorbimento di Crystal Dynamics, Legacy of Kain potrebbe davvero tornare in vita. Al momento Embracer Group non ha ancora annunciato niente in merito, ma le dichiarazioni successive all’acquisizione delle società occidentali di Square Enix hanno fatto ben saperare i fan della serie. Ora, ad alimentare ipotesi e suggestioni, ci pensa anche un sondaggio, spuntato online nelle ultime ore, che avrebbe sostanzialmente esposto la volontà di capire quanti giocatori potrebbero essere interessati a un nuovo capitolo della serie videoludica.

Il sondaggio, raggiungibile a questo indirizzo, è interamente incentrato proprio su Legacy of Kain. Nonostante questo non sia una prova definitiva del ritorno, una manovra simile è decisamente utile per Embracer Group e la stessa Crystal Dynamics, attualmente detetrince dei diritti. Se le risposte fossero positive in merito a un nuovo gioco, il sondaggio potrebbe diventare un’arma importante a favore del ritorno della serie. In caso contrario, Embracer Group potrebbe tranquillamente decidere di andare avanti con altri progetti, non per questo lontani da Legacy of Kain. A differenza di un nuovo gioco, infatti, Crystal Dynamics potrebbe semplicemente occuparsi di un remake o remastered delle precedenti iterazioni.

Al momento le possibilità di un ritorno di Legacy of Kain sono decisamente basse, ma attenzione ovviamente a non sottovalutare la volontà da parte del team di sviluppo. Ci sarà ovviamente tempo prima di scoprire se davvero la serie tornerà in vita oppure no, ma per ora limitiamoci a prendere questo sondaggio come un buon punto di inizio.

Crystal Dynamics è al momento al lavoro su un nuovo gioco di Tomb Raider. Il titolo è ancora sconosciuto ai più e la sua uscita dovrebbe essere fissata tra diversi anni. L’unica certezza riguarda l’engine: la nuova avventura di Lara Croft sarà infatti sviluppata esclusivamente con l’Unreal Engine 5, cosa che potrebbe mettere a rischio l’uscita su PS4 e Xbox One.