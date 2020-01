Sea of Solitude: la direttrice creativa è già al lavoro sul prossimo gioco

Nonostante EA sia molto popolare grazie ai suoi titoli sportivi e ai propri giochi sotto alcune delle più grandi licenze Pop come Star Wars, la compagnia si è voluta attivare anche nello sviluppo di progetti dal sapore più indie che hanno già visto la nascita di Unravel, A Way Out e Sea of Solitude. La direttrice creativa di quest’ultimo, Cornelia Geppert, sembra che sia già al lavoro sul prossimo titolo dello studio tedesco Jo-Mei Games.

Sul proprio account ufficiale Twitter, Cornelia Geppert ha affermato di essersi svegliata e di aver scritto l’intera prima bozza del suo prossimo progetto dopo diversi giorni di relax di fine 2019. I lavori preliminari per il prossimo titolo dei creatori di Sea of Solitude sono appena cominciati quindi, ma ci vorrà ancora del tempo per mettere insieme i pezzi e vedere l’annuncio della prossima opera.

Maybe because last days of 2019 had been so chillaxing: sport, reading, cooking, convo all NYE with best friend, i woke up this morning inspired & energetic as heck! So today i wrote the ENTIRE DRAFT of our NEXT GAME!!😱What a first day of the new decade. 2020, let‘s get it on!😄 pic.twitter.com/sltDkT3lCT

