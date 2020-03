Sea of Stars: raggiunto l’obiettivo Kickstarter in sole sei ore

Sea of Stars, il gioco di ruolo a turni di Sabotage e prequel di The Messenger, raggiunge il suo obiettivo di 86.023€ in sole sei ore dalla presentazione del progetto. Nel momento in cui scriviamo il gioco, con data di rilascio prevista su Steam nel 2022, ha raggiunto €142.279€ con 4.578 sostenitori e mancano ancora 28giorni alla chiusura della raccolta fondi. La raccolta di fondi su Sea of Stars si é aperta alle 9:00 di Giovedì mattina e già alle 15:00 era stato raggiunto l’obiettivo di 90.000$ ed essendo che la campagna di crowdfunding è appena iniziata e fino al 18 Aprile continuerà a ricevere adesioni gli autori di Sabotage hanno fatto sapere che di conseguenza sarà loro impegno aggiungere obiettivi supplementari alla loro raccolta fondi.

Come giá anticipato Sea of Stars è un gioco di ruolo a turni ispirato ai grandi classici che narra una storia prequel ambientata nell’universo di The Messenger. La trama racconta la storia di due Figli del Solstizio che uniranno i poteri del sole e della luna per scatenare l’Eclipse Magic, l’unica forza in grado di respingere le mostruose creature dell’alchimista malvagio noto come The Fleshmancer.

Sea of Stars mira a modernizzare il classico gioco di ruolo con combattimento a turni coinvolgenti, narrazione, esplorazione ed integrazione con l’ambiente. Per chi volesse può comunque partecipare ancora alla raccolta fondi di Sea of Stars che premia chi da un sostegno a Sabotage. Il pacchetto da 25$ ad esempio include:

Una copia digitale di Sea of Stars per PC o console

Sfondi HD esclusivi per Desktop e Telefono

L’Artbook digitale

L’ esclusivo supporto permanente sul Server Discord di Sabotage

Il proprio nome nella sezione dei Crediti di gioco

E voi cosa ne pensate di questa proposta di Sabotage? Parteciperete anche voi alla raccolta fondi su Kickstarter o preferite aspettare l’uscita per le varie piattaforme? Fateci sapere nei vostri commenti, ricordiamo inoltre che il gioco dovrebbe arrivare su PS4, Xbox One, Switch, PS5 e Xbox Series X nel Marzo del 2022.