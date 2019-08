Sea of Thieves: ecco l’aggiornamento Dark Relics

Sea of Thieves si aggiorna con Dark Relics e promette tante novità a cadenza regolare. Vediamo tutti i dettagli sulla questione nel nostro articolo.

Sea of Thieves continua a navigare nei mari videoludici, aggiornamento dopo aggiornamento. Ora, è il tempo di altre novità che sono state introdotto dall’update Dark Relics che segue quello di luglio, Black Powder Stashes. Questo aggiornamento chiude il ciclo del precedente evento, che avrà però una continuazione in futuro.

Inoltre, Rare ha annunciato che, ogni secondo mercoledì di ogni mese, Sea of Thieves otterrà un nuovo contenuto, di tipologia variabile, per fare in modo che il gioco risulti sempre fresco. Saranno introdotti nuovi elementi cosmetici, oltre a nuove attività sia a tempo limitato che permanenti.

Per aiutare l’Ordine, Duke sta cercando pirati amanti del combattimento che affrontino i Viaggi delle reliquie oscure, dove dovranno eliminare scheletri, prendere le loro reliquie e riportarle all’Ordine. Trovalo in una taverna qualsiasi per iniziare un viaggio!

Ci sono cinque tipi di reliquie da trovare: il Vascello dell’incantamento, il Teschio maledetto, il Malocchio, l’Effigie dell’ammutinato e la Bambola ammaliatrice! L’Ordine delle Anime ci tiene a rassicurare i pirati che non si verrà colpiti da una tremenda maledizione se si maneggiano le reliquie. C’è un’onorificenza speciale per ciascun tipo di reliquia, quindi valuta di scambiarle con le altre ciurme!

È stato inoltre condiviso il trailer di questo update: potete vederlo poco sopra. Il team di sviluppo ha affermato che il suo obbiettivo è rendere più chiara la roadmap degli aggiornamenti, facendo in modo che gli utenti sappiano sempre come e quando avranno accesso a nuovi contenuti. Diteci, cosa ne pensate di queste novità?