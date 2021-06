Sea of Thieves, arriva il Capitan Jack Sparrow a solcare i mari

Nel corso dell’E3 2021, Xbox ha svelato un update decisamente inatteso per Sea of Thieves. Il gioco di casa Rare, uno degli MMO più giocati nell’ultimo periodo aggiungerà infatti nei prossimi periodo il Capitano Jack Sparrow. Non si tratta di un singolo aggiornamento con un nuovo personaggio o una nuova skin, bensì questo speciale add-on si configura con una nuova stagione, che introdurrà anche una nuova storia originale, frutto della mente degli sviluppatori e che metterà il personaggio della famosa saga cinematografica di casa Disney al centro dell’attenzione.

Sea of Thieves offre parecchia varietà

Il reveal è arrivo, come ben potete intuire, sul palco dello showcase di Xbox e Bethesda, tramite un trailer che ha svelato la collaborazione con Disney. Su Sea of Thieves dunque Jack Sparrow arriverà grazie all’aggiornamento A Pirate’s Life, dove il protagonista sarà proprio il personaggio dell’immaginario della serie Pirati dei Caraibi. La sinossi disponibile al momento è molto scarna ma anticipo nuove missioni, nuovi segreti e ovviamente side quest inedite, di cui al momento non c’è ancora nessuna anticipazione.

La storia principale, almeno per quanto è riportato, è decisamente curiosa. Nell’universo di Sea of Thieves infatti Jack Sparrow è imprigionato e sarà necessario liberarlo per poi unirsi a lui in un viaggio indimenticabili per fermare le forze del male che domino il paradiso dei pirati. Il tutto ovviamente condito dalla classica ironia che caratterizza il gioco di casa Rare, come potete vedere dal filmato disponibile subito qui in basso.

Jack Sparrow arriverà in Sea of Thieves, grazie all’aggiornamento A Pirate’s Life il 22 giugno. Poco più di una settimana dunque per i giocatori per provare un nuovo pacchetto di storie, ovviamente in maniera completamente gratuita, anche tramite Xbox Game Pass. Vi invitiamo a restare sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo nel corso dello showcase di Microsoft e delle prossime conferenze.