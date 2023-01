A quanto pare i nuovi contenuti di Sea of Thieves saranno gestiti anche da Lucid Games. L’ingresso al timone di questo studio consentirà a Rare di dedicarsi agli altri progetti cui sta attualmente lavorando, come Everwild, di cui ancora sappiamo pochissimo. Il supporto per questo videogioco e tutti gli appassionati che gli gravitano intorno sembra assicurato.

We’re excited to announce that we are working with @RareLtd on @SeaOfThieves!

It’s been incredible supporting them on their thrilling pirate adventure & we can’t wait to see where this legendary voyage will take us! ⚔️ pic.twitter.com/KDAKg1put4

— Lucid Games (@LucidGamesLtd) January 18, 2023