Sea of Thieves prosegue il suo percorso con l’arrivo della Stagione 7, che si presenta decisamente ricca di novità per il titolo disponibile su PC e Xbox. L’aggiornamento è stato mostrato in un video di presentazione incentrato sui nuovi contenuti che saranno introdotti nella simulazione piratesca di Rare. Il trailer ha una durata decisamente generosa e mostra in dettaglio tutti i contenuti che andremo a trovare.

Sea of Thieves offre parecchia varietà

Dopo un breve rinvio sull’uscita inizialmente prevista per fine luglio, la Stagione 7 di Sea of Thieves sarà disponibile a partire dal 4 agosto 2022. Le novità riguarderanno nuove quest, nuove ricompense, oggetti e personalizzazioni all’interno del mondo di gioco. Tra le aggiunte sperimentate dagli sviluppatori c’è anche la possibilità di acquistare e personalizzare nuove navi, oltre a poter dare un nome alle nostre imbarcazioni.

In sostanza, grazie all’arrivo della Stagione 7 di Sea of Thieves possiamo diventare a tutti gli effetti dei veri e propri capitani. Grazie ad un controllo più esteso sulle navi e sulle possibilità di modifica e personalizzazione di queste, l’esperienza offerta dal titolo di Rare sarà sempre più personale e unica. Tra le possibilità offerte dalla nuova stagione, inoltre, sarà possibile conservare le condizioni di una nave tra una sessione di gioco e un’altra. In questo modo, graffi, danni e segni distintivi riportati in battaglia ci faranno compagnia per tutto l’arco di vita della nostra imbarcazione.

La progressione in Sea of Thieves ottiene, inoltre, ulteriori elementi e traguardi, con obiettivi inediti e tante ricompense aggiuntive rispetto a quelle viste finora. Grazie all’utilizzo del logbook, potremo registrare molti elementi dai nostri viaggi. Questo diario di bordo, tuttavia, potrà anche essere rubato da altri giocatori. La natura piuttosto preziosa dell’oggetto e le conoscenze che racchiude, lo renderanno sicuramente un obiettivo ambito da molti giocatori. Inoltre, nella Stagione 2 del titolo di Rare saranno presenti nuovi costumi, emote, elementi cosmetici e tanto altro, oltre a nuove avventure che aspettano i pirati durante le loro esplorazioni dei mari presenti nel gioco.