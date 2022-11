Sea of Thieves è riuscito a fare ciò che altri giochi come Cyberpunk 2077 (che potete trovare su Amazon in offerta per il Black Friday) e No Man’s Sky hanno fatto nel corso del tempo: redimersi da un lancio problematico. Dopo i molteplici aggiornamenti, infatti, il gioco piratesco di Rare ha ormai trovato la sua dimensione ed è tuttora giocato da moltissimi fan. A distanza di quasi cinque anni dalla sua uscita originale, il titolo è pronto ad avviare la sua ottava stagione che, come ci hanno abituati gli sviluppatori, sarà ricchissima di nuovi contenuti.

La novità principale di questa stagione 8 per Sea of Thieves è senz’altro il PvP on demand. Potremo, infatti, sfidare ciurme di pirati semplicemente avviando una battaglia dalla clessidra che funge da matchmaking. A questo punto, dopo aver selezionato gli avversari, scenderemo nelle profondità marine in perfetto stile Olandese Volante. Qui, potremo preparare al meglio il nostro equipaggio alla battaglia e, dopo essere riemersi, dare il via allo scontro.

Le ciurme si potranno dividere in due fazioni: i Guardiani della Fortuna del Grande Pirata, oppure i Servitori della Fiamma del Flameheart. I componenti di ognuna di queste due fazioni saranno ricompensati per ogni vittoria con dei punti che si andranno ad accumulare all’interno della clessidra. Un ranking maggiore porta a scontri più difficili e, di conseguenza, a ricompense migliori. Inoltre, diventeremo un bersaglio succoso per la fazione rivale che cercherà in tutti i modi di affondarci e guadagnare le ricompense a noi associate.

L’ottava stagione di Sea of Thieves sarà disponibile a partire dal 22 novembre. Con questo contenuto, oltre alle novità legate al PvP, saranno inserite anche moltissime aggiunte interessanti. I giocatori, infatti, si troveranno a disposizione cento nuovi livelli da sbloccare. Ognuno di questo porterà a nuovi benefici in termini di abiti e decorazioni estetiche che potremo sfruttare per diventare i pirati più eleganti che abbiano mai solcato i mari.