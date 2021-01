Sea of Thieves: la Stagione 1 porta i 120 FPS su Xbox Series X

Finalmente i pirati di Sea of Thieves hanno potuto scaricare l’aggiornamento 2.0.21 che introduce la Stagione 1 e tutti i suoi benefici. Adesso i possessori di Xbox Series X potranno giocare a ben 120 FPS al titolo di Rare. Ma la Stagione 1 introduce anche parecchie novità attue a rivoluzionare il sistema di gioco e a rendere ricche di attività le vostre lunghe traversate. Diamo perciò uno sguardo al pacchetto contenutistico di questa prima stagione!

La novità più importante riguarda un nuovo sistema di progressione che vi assegnerà “Fama” per tutti i tipi di attività che svolgerete. Ciò ovviamente consentirà al giocatore di vivere in libertà la propria avventura non rinunciando alla progressione. Le attività saranno divise in tre categorie: Avventura, Esplorazione e Combattimento e, ognuna di esse, avrà diverse tipologie di missioni o incarichi. Maggiore sarà il livello di difficoltà dell’attività intrapresa, maggiore sarà la Fama guadagnata.

Ogni 100 livelli di progressione, il giocatore riceverà delle ricche ricompense come oggetti di personalizzazione, oro, titoli unici e anche monete antiche. Oltre alle ricompense menzionate poco prima, avanzare nel corso della Stagione 1 permetterà di ricevere il set d’abbigliamento Frostbite, nuove acconciature per i Pirati Leggendari e di sbloccare un nuovo titolo unico ogni qualvolta si salga di livello. Esiste anche un pass stagionale, denominato Plunder Pass, che includerà 11 ricompense stagionali esclusive (ovviamente solo cosmetiche, quindi niente meccaniche pay-to-win).

L’offerta contenutistica offerta da Rare con questa prima stagione di Sea of Thieves è davvero prosperosa. Vi invitiamo a leggere nel dettaglio tutte le note della patch 2.0.21 dal sito ufficiale del gioco e di dare uno sguardo al video riassuntivo soprastante. Cosa ne pensate delle novità di questa Stagione 1? Siete pro o contro l’introduzione di un sistema stagionale? Fatecelo sapere nei commenti!