A tre mesi dall’uscita della stagione 7, Sea of Thieves è pronto per un nuovo aggiornamento importante. La simulazione piratesca, infatti, passerà all’ottava fase della sua divisione seriale già nel corso del mese di novembre. Ad annunciarlo è stata la stessa Rare che, come avvenuto con la precedente stagione, ha diffuso la notizia a pochi giorni dall’arrivo del contenuto.

Sea of Thieves Season Eight begins on November 22nd. Tune in at 4pm UTC next Friday, Nov 18th, to see the premiere of the Season Eight Content Update video, following the live results reveal of our current decision point Adventure, 'Return of the Damned': https://t.co/ClGkVIExK6 pic.twitter.com/vWWbh2vMHo — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 11, 2022

Tramite un post sull’account Twitter ufficiale, infatti, Rare ha annunciato che la stagione 8 di Sea of Thieves è in arrivo il 22 novembre 2022. Mancano dunque esattamente dieci giorni prima di poter mettere le mani su questo nuovo contenuto. Tuttavia, le sorprese per i fan non finiscono qui perché lo sviluppatore non ha in programma di lanciare l’update prima di aver condiviso alcune delle sue novità con i suoi fan.

Per farlo, Rare ha in programma una diretta streaming fissata per il prossimo venerdì 18 novembre 2022. L’evento, che prenderà il via alle ore 22:00 italiane, ci permetterà di scoprire tutto quello che porterà con sé questa ottava stagione per Sea of Thieves. Come accaduto per i precedenti aggiornamenti, è probabile che gli sviluppatori diffondano uno o più trailer per mostrare i contenuti e il contesto di trama nei quali ci immergeremo grazie a questa nuova fase della simulazione piratesca di Rare.

Sea of Thieves dimostra ancora una volta di essere un prodotto caratterizzato da una longevità impressionante. Dalla sua uscita nel 2018, infatti, il gioco ha ricevuto un supporto costante che lo ha portato, a distanza di quasi cinque anni, ad essere ancora amato dai fan. Nella stagione otto troveremo nuovi misteri e avventure ma, al momento, quello che sappiamo è il nome dato al contenuto: "Il ritorno dei dannati". Il titolo, come sempre, è disponibile su PC e Xbox. Vi rimandiamo alla prossima settimana per tutte le notizie relative al prossimo update della simulazione piratesca di Rare.