Sea of Thieves: dal lancio hanno salpato oltre 10 milioni di giocatori

Sea of Thieves è stato uno dei videogiochi più chiacchierati sia nel bene che nel male quando uscì nel 2018. Molti giocatori lamentarono una mancanza di contenuti nonostante le solide basi che ha fin da subito dimostrato di avere gioco. Non c’è dubbio che Rare abbia lavorato molto per cambiare le cose e aggiungere sempre nuovi contenuti con aggiornamenti costanti che hanno dato al gioco un enorme rinnovamento.

Ora rare ha raccolto i frutti del loro lavoro e ha recentemente annunciato che Sea of Thieves ha superato un totale di 10 milioni di giocatori fin dal lancio, il che va a rafforzare lo status della nuova IP di maggior successo degli Xbox Game Studios in questa generazione. Questo non significa che ha il titolo ha venduto 10 milioni di copie, dato che Sea of Thieves è disponibile su Xbox Game Pass sia su Xbox One che su PC. Nonostante ciò, il raggiungimento di oltre 10 milioni di giocatori in meno di due anni è sicuramente un risultato molto impressionante, soprattutto per una nuova IP che non ha goduto di uno dei migliori lanci.

Sea of Thieves offre parecchia varietà

Per celebrare questo traguardo, Rare donerà ai videogiocatori un paio di regali in edizione limitata: una vela personalizzata e una nuova emote speciale. Entrambi questi contenuti saranno riscattabili gratuitamente per tutti i temibili pirati che infestano i mai di Sea of Thieves. Per ottenere questi due doni basta accedere al gioco tra il 15 e il 22 gennaio.

Nonostante un lancio per nulla facile, Sea of Thieves si è dimostrato uno dei giochi a servizio più curati e interessanti degli ultimi anni, con costanti aggiunte e una community molto attiva. Siete anche voi trai i 10 mila pirati che hanno salpato almeno una volta nei mari di Sea of Thieves?