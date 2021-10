Sea of Thieves: raggiunti 25 milioni di giocatori, si festeggia con tanti regali

Oggi è tempo di festeggiamenti in casa Microsoft. Non solo decorre il mese dell’anniversario di Xbox, ma c’è da celebrare anche un grandissimo titolo che ha superato un traguardo immenso. Sea of Thieves ha infatti raggiunto i 25 milioni di giocatori. Se pensiamo da dove il titolo di Rare sia partito, sembra quasi impossibile che ora possa intrattenere cosi tanti videogiocatori che hanno scoperto quanto sia bello perdersi nei mari da scoprire insieme alla propria ciurma di amici. Il titolo inoltre ha sicuramente goduto del Game Pass che ha sicuramente spinto tantissime persone a provare almeno per una volta il titolo e che dopo non lo hanno più lasciato.

Il merito inoltre deve andare sicuramente anche a Rare stessa che è stata in grado di migliorare Sea of Thieves aggiornamento dopo aggiornamento andando ad inserire elementi di “trama” e tanti nuovi oggetti particolari da cacciare insieme agli amici pirati. Inoltre durante il corso di questi anni ci sono state tantissime collaborazioni che hanno portato il gioco sempre di più ad essere conosciuto. Insomma il connubio perfetto tra il lavoro svolto e l’attrativa dei contenuti. Sembra inoltre che i festeggiamenti per questo traguardo non finiscano solo con un ringraziemento. Per i 25 milioni di giocatori infatti Rare ha deciso di farvi anche qualche regalo.

Per avere accesso al “giveaway” di oro e dobloni, vi basterà seguire tutte le istruzioni che trovate all’interno della pagina ufficiale dei festeggiamenti! Sicuramente non vi lascerete scappare l’occasione di avere 25 milioni di monete d’oro giusto?

A questo punto, non vi resta che salire a bordo del vostro veliero e solcare i mari insieme ai vostri compagni di viaggio, Sea of Thieves vi aspetta. Approfittate del Game Pass per provare almeno una volta il gioco di Rare e la sua esperienza piratesca vi stregherà!