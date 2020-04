Sea of Thieves: confermata l’uscita anche su Steam

Una delle nuove IP degli Xbox Game Studios, Sea of Thieves è riuscita nel tempo a crearsi un’importante fetta di community molto affezionata. Questo grazie al continuo supporto da parte di Rare che ha saputo modellare nel tempo un titolo che non era uscito proprio in modo brillantissimo in quanto a contenuti. La novità recente per quanto riguarda il folle mondo piratesco dello studio britannico, riguarda la conferma dell’uscita del gioco anche su Steam.

Ebbene sì, anche se al momento è possibile giocare a Sea of Thieves su PC solamente tramite il Microsoft Store, in futuro il titolo di Rare arriverà anche sulla piattaforma digitale di proprietà di Valve. Al momento attuale non è stata annunciata alcuna data di uscita, ma viene menzionato solamente un “prossimamente”. insieme alla data manca anche il prezzo, e non sembra esserci alcuna informazione su un possibile supporto al cross-play.

Sea of Thieves offre parecchia varietà

Sea of Thieves è stato lanciato a dicembre 2016 e nonostante le molteplici critiche fu accolto generalmente bene. Il gioco ha poi visto un forte afflusso di giocatori, raggiungendo il traguardo dei 10 milioni nello scorso gennaio. Da allora, Rare continua ad aggiornare il titolo con nuove funzionalità, eventi, missioni e molto altro. Sulla pagina di Steam è possibile leggere che sulla piattaforma Valve verrà rilasciato con tutti le 11 Storie Bizzarre già rilasciate in precedenza.

Oltre a ciò, ovviamente il titolo proporrà tutta la componente PvP, e i giocatori avranno la possibilità di personalizzare la propria nave e il proprio alter ego. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulla versione Steam di Sea of Thieves, quindi vi consigliamo di tenere sott’occhio il nostro sito per ricevere buone nuove a riguardo in futuro. Cosa ne pensate del prossimo attracco del titolo piratesco di Rare su Steam?