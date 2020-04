Sea of Thieves: in arrivo Ships of Fortune, il nuovo update gratuito di aprile

Durante l’evento Inside Xbox, dove Microsoft spiega e presenta tutte le prossime novità in arrivo sulle sue piattaforme , è stata mostrata la nuovissima espansione Ships of Fortune, contenuto che andrà ad arricchire l’esperienza dei pirati di Sea Of Thieves. Il titolo di Rare è cambiato abbastanza rispetto al lancio avvenuto qualche tempo fa, merito principale del lavoro svolto dagli stessi sviluppatori che hanno cercato in ogni modo di aggiornare il titolo con nuovi ed esclusivi contenuti.

Il supporto, quindi, è stato veramente magnifico e molto costante, cosa che ha invogliato sempre più giocatori a salpare per i mari dell’universo piratesco di Sea Of Thieves. Proprio qui sotto vi lasciamo il video trailer rilasciato dal canale ufficiale di youtube, il quale vi mostra i nuovi contenuti che verranno aggiunti con Ships of Fortune, la nuova espansione in arrivo.

Sea of Thieves significa immedesimarsi in Guybrush Threepwood

I giocatori potranno calarsi nei panni degli Emissari, in modo tale da guadagnare delle maggiori ricompense dai viaggi e oggetti cosmetici davvero speciali. All’interno dell’espansione saranno presenti anche tantissimi nuovi oggetti utili per la personalizzazione della propria imbarcazione e anche del nostro pirata. Queste forniture variano in base alla fazione degli Emissari che sceglierete.

Le nuove aggiunte riguardano anche gli animali da compagnia, da ora oltre ai pappagalli e alle scimmie troveremo anche dei teneri gattini. Inoltre, sarà possibile applicare una buona varietà di oggetti cosmetici al nostro micio, in maniera tale da personalizzarlo come più ci piace per poi sfoggiarlo agli altri giocatori durante i lunghi viaggi che caratterizzano il mondo di gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Sea Of Thieves: Ships of Fortune è previsto per il prossimo 22 aprile 2020 su Xbox One e PC. Tramite abbonamento Xbox Game Pass si potrà inoltre usufruire gratuitamente del gioco sia su PC che su Xbox One.

E voi siete pronti per vivere nuove avventure per i mari di Sea of Thieves?