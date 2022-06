Lo abbiamo già visto su PS5, ma vale lo stesso anche per Xbox Series X|S (La S è disponibile su Amazon) e le sue Expansion Card: quando si tratta di console spesso e volentieri lo spazio standard disponibile non basta, soprattutto con i videogiochi moderni che arrivano a pesare anche più di 100GB a titolo. Proprio per questo spesso e volentieri si giunge a una decisione difficile, come eliminare qualche gioco dalla propria libreria, ma non è l’unica opzione disponibile: è infatti possibile valutare l’espansione dello storage, così da aumentare lo spazio a disposizione per i giochi, senza sacrificare le prestazioni.

Sfortunatamente (o fortunatamente, dipende dai punti di vista) sono cambiati i tempi in cui bastava una chiavetta o un hard disk esterno per installare le proprie esperienze videoludiche; magari si spendevano al massimo 50Є e ci si portava a casa un bel po’ di spazio aggiuntivo. Tuttavia, con le tecnologie moderne legate alle console di nuova generazione questo è inevitabilmente cambiato, spingendo gli sviluppatori a realizzare videogiochi compatibili solo con gli SSD, così da favorire caricamenti (e anche meccaniche di gioco). Questa scelta ha portato si a un miglioramento sostanzioso della qualità dei videogiochi, ma anche e soprattutto a un incremento importante dei costi per ingrandire il proprio storage.

Se sulla console di casa Sony l’espansione è permessa grazie all’installazione di un SSD NVMe M.2, su Xbox Series X|S funziona in maniera diversa. Microsoft, infatti, ha pensato di creare delle schede di memoria SSD proprietarie dalla facile installazione (praticamente plug & play), ma che finora sono state co-sviluppate insieme a Seagate, ove quest’ultima mantiene (almeno per ora) l’esclusiva a livello produttivo.

Proprio nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di poter testare la Seagate Expansion Card da 2TB, il massimo taglio disponibile per questo tipo di schedine e ne siamo rimasti piacevolmente convinti, ma con un dubbio piuttosto lecito riguardo il prezzo, decisamente non accessibile a tutti i tipi di consumatori.

Seagate Expansion Card, come si installa

L’installazione è probabilmente una delle cose più intuitive e semplici che siano mai state pensate. Vi ricordate le care vecchie, classiche, prime due PlayStation e le loro memory card? Ecco, Xbox Series X|S ha un ingresso proprietario posto nella parte posteriore della console dove è possibile introdurre la schedina senza nessun tipo di azione aggiuntiva, esattamente come le indimenticabili memory card.

Una volta introdotta, la scheda viene riconosciuta immediatamente dalla piattaforma, che la rileva e la rende disponibile all’utilizzo sin da subito senza nessun tipo di azione aggiuntiva. Capite bene che questa tecnologia, oltre a essere molto intuitiva è anche estremamente comoda da portare in giro, magari a casa di un amico che dispone di un’altra Xbox Series X|S.

Seagate Expansion Card, Performance

Abbiamo testato la Seagate Expansion Card come qualsiasi SSD standard, svolgendo prove con lo spostamento di videogiochi tra SSD interno e scheda d’espansione e tra quest’ultima e un classico HDD esterno. Oltre a questo, abbiamo analizzato anche la velocità di caricamento di titoli quali Halo Infinite, Sniper Elite 5 e Greedfall.

Da HDD esterno a scheda d’espansione

Abbiamo provato a spostare Bioshock Infinite (36,59 GB) da un HDD esterno alla Seagate Expansion Card e come da programma l’operazione ha richiesto circa 7 minuti e 32 secondi, raggiungendo la velocità massima di 779,71 MB/s

Chiaramente la situazione è dettata dalla velocità dell’HDD esterno, poiché con uno spostamento di file tra SSD le cose si sono dimostrato parecchio differenti.

Da SSD interno a scheda d’espansione

Con la Master Chief Collection (117,85 GB) il discorso è cambiato completamente. Il titolo era installato sull’SSD interno della console (con velocità 2,4 GB/s raw, 4,8 GB/s compresso) e ha impiegato solo 3 minuti e 21 secondi per spostarsi completamente all’interno della scheda d’espansione, il tutto raggiungendo una velocità di picco di 6,30 GB/s.

Caricamenti dei giochi

In realtà su questo punto c’è ben poco da esporre visto che le velocità di caricamento sono pressoché identiche, testimonianza del fatto che Seagate e Xbox hanno lavorato per creare qualcosa che potesse essere il più simile possibile all’SSD interno. A volte lo storage interno offre vantaggi di pochi decimi, altre volte il contrario, ma in generale siamo sullo stesso livello, sfruttando anche tutti i vantaggi della tecnologia Directstorage di Microsoft e della Velocity Architecture di Xbox Series X|S.

Conclusioni

La Seagate Expansion Card da 2TB ci ha convinto per la sua intuitività e soprattutto per le sue performance, identiche a quelle dell’SSD interno di Xbox Series X|S. Abbiamo da sempre apprezzato l’idea di Microsoft di sfruttare delle schede SSD proprietarie per l’espansione di storage, anche se dobbiamo sottolineare che i costi generali sono più alti della media. Escludendo il prezzo del sito Seagate (decisamente fuori dal prezzo base indicato di 399$), questa scheda da 2TB non si trova al di sotto dei 442 euro, ciò significa che gli appassionati in possesso di una console next-gen Microsoft, sono costretti a spendere cifre sostanziose per poter aumentare il proprio spazio d’archiviazione.

Al netto di questo, va comunque sottolineato che un acquisto come questo potrebbe certamente accompagnarvi per tutto il resto delle generazione senza alcun tipo di problema e con un livello qualitativo molto alto.