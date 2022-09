Dopo la fantastica scrivania da gaming regolabile di cui vi abbiamo parlato solo qualche giorno fa, quest’oggi Secretlab alza il velo su una nuova collezione di sedie da gaming che faranno sicuramente gola agli appassionati di Fortnite. Il popolare gioco Epic Games è andato incontro a una serie di cambiamenti e rivoluzioni, ma ancora oggi rimane uno dei videogiochi più popolati dagli appassionati di tutto il mondo e di ogni età.

Nel corso degli anni abbiamo visto innumerevoli gadget di Fortnite, e non poteva mancare all’appello una fantastica collezione di sedie da gaming Secretlab tutte dedicate al noto free-to-play. Questa nuova collaborazione ha dato vita a una serie di sedie di altissima qualità e, come al solito, disponibili in diverse grandezze per soddisfare le necessità di ogni videogiocatore. La sedia a tema Fortnite è modellata sulla base del modello TITAN 2022 ed è disponibile nelle dimensioni S, R o XL.

Questa nuova collezione è totalmente ispirata al coloratissimo e bizzarro mondo di Fortnite, con tanto di dettagli, texture e ricami unici che si rifanno al popolare battle royale. La sedia da gaming Battle Bus Edition si presenta con una decorazione esclusiva e inedita dell’iconico Battle Bus. Inoltre, la sedia presenta tutte le caratteristiche che hanno reso i prodotti Secretlab una garanzia, dato che è rivestita in similpelle ibrida Secretlab NEO e costellata di intricati ricami che donano al prodotto un effetto pop art.

Se siete amanti di Fortnite e allo stesso tempo siete alla ricerca di una sedia da gaming di qualità, sappiate che potete acquistare la Secretlab TITAN 2022 Fortnite Battle Bus Edition comodamente cliccando a questo indirizzo. Lo store online, inoltre, presenta tutte le passate edizioni delle sedie da gaming e tutti prodotti targati Secretlab con tanto di esaustive descrizioni e una serie di immagini in alta qualità che vi permettono di vedere da ogni angolo quel che state per acquistare.