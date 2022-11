Sempre più spesso i videogiocatori moderni tendono a voler giocare ai propri titoli preferiti in tutta comodità. Al giorno d’oggi tutto il settore del gaming è in continua espansione ed evoluzione, tanto che sempre più marchi investono su questa industria. Uno di questi brand è sicuramente quello di Secretlab, marchio di grandissimi qualità che, nel corso degli ultimi anni, ci ha permesso di godere di tantissime e meravigliose sedie da gaming.

Come ormai ci ha abituato Secretlab, non passa mai troppo tempo prima di vedere una collezione di sedie da gaming nuova di zecca. Già in passato abbiamo potuto mettere gli occhi, ma anche le nostre mani, su alcune sedie di grande qualità tutte ispirate ai migliori videogiochi che ci siano sulla piazza. Ma il marchio singaporiano non punta solamente sui franchise videoludici più popolari, e le nuovissime sedie a tema Star Wars ne sono l’esempio perfetto.

Parliamo della Star Wars Imperial Collection, una vera e propria nuova collezione di sedie da gaming comprese di diversi accessori che si ispira al franchise ambientato nella galassia lontana lontana. Come ci suggerisce il nome di questa collezione, le due versioni di sedie da gaming proposte da Secretlab si ispirano alla fazione degli Imperiali e sia il design che tutti i dettagli presenti sui due prodotti riprendono sia colori che loghi di questo organismo politico.

Come già accaduto in passato, questa collezione è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di Secretlab. Se siete grandi fan della saga di Star Wars e avete da sempre avuto una sorta di fascinazione verso l’Impero, potete fare vostra una di queste sedie da gaming cliccando a questo indirizzo. Ovviamente esistono tante altre sedie che riprendono stili e design da altri videogiochi, serie TV o addirittura anime, per esempio vi consigliamo di non perdervi queste sedie a tema Naruto e Overwatch 2.