Quando parliamo del marchio Secretlab significa che siamo davanti a prodotti per il mondo del gaming di altissima qualità. Più volte in passato abbiamo consigliato una serie di prodotti di questo brand, e ancora una volta ci ritroviamo quest’oggi a sottolineare la bontà e le unicità di uno dei nuovi prodotti. Nel dettaglio non si tratta di una nuova sedia da gaming ispirata a qualche famoso brand videoludico, ma di una scrivania da gaming regolabile con colori RGB.

La Secretlab MAGNUS Pro è la scrivania da gaming perfetta per chi ama la comodità e l’ordine nella propria postazione da gioco. Grazie a tutta una serie di supporti, mai come oggi il cable management potrà essere ordinato con estrema precisione, relegando i vari fili delle vostre console e PC in una serie di canaline presenti sulla gran parte della scrivania. Tutto questo grazie a un vassoio passacavi esteso che ricopre l’intera lunghezza della scrivania MAGNUS Pro in entrambe le misure, concepito con una cerniera posteriore per un rapido accesso.

Un altro elemento presente in questa nuova scrivania da gaming Secretlab è la striscia led RGB con illuminazione smart. Tale striscia permette ai giocatori di provare un’immersione totale e di creare l’ambiente perfetto per qualsiasi situazione, con un sistema di illuminazione personalizzata RGB, con tecnologia Nanoleaf. Se il prodotto in questione vi sta incuriosendo potete acquistare questa poderosa scrivania da gaming regolabile comodamente a questo indirizzo.

In conclusione, ancora una volta Secretlab sta portando la qualità e la comodità a un livello successivo. Tutto quello che potrà darvi una scrivania da gaming del genere viene alimentato da un solo cavo, il quale è capace di alimentare sia la propria scrivania che tutti i dispositivi collegati contemporaneamente, aumentando la non solo la produttività ma anche permettendo agli appassionati di giocare ai propri titoli preferiti senza ostacoli.