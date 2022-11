Le sedie gaming sono una parte cruciale del set-up di ogni videogiocatore, non solo perché donano un aspetto più completo ed elegante alla stanza, ma anche perché devono essere comode abbastanza da non far venire il mal di schiena dopo una lunga sessione davanti al monitor. Proprio per la loro utilità che va al di là dell’estetica è importante scegliere quella giusta, e se siete alla ricerca di una nuova sedia gaming dalla qualità eccellente vi consigliamo di prendere in considerazione questa offerta pazzesca presente sul sito di Comet in occasione del Black Friday.

La sedia gaming Nacon con licenza ufficiale PlayStation è infatti attualmente in sconto a soli 169,00€ invece di 229,00€; si tratta di uno sconto del 26%, che vi farà risparmiare ben 70,00€! Considerando che è possibile pagare l’articolo anche in 3 rate da 56,33€ senza interessi grazie a PayPal, è una promozione davvero imperdibile!

Grazie alla sedia gaming Nacon riuscirete ad affrontare anche le sessioni di gioco più lunghe e impegnative con la massima comodità, dato che è stata realizzata in seguito a uno studio approfondito sull’ergonomia, con l’obiettivo di garantire il comfort più assoluto a videogiocatori di ogni altezza e corporatura. Troviamo infatti dei braccioli comodissimi, un’imbottitura morbida e una curvatura dello schienale che assicura il giusto supporto alla zona lombare e al collo.

L‘altezza della sedia è regolabile in base alle vostre esigenze tramite una comoda leva posta sotto il sedile, mentre le 5 rotelle posizionate sulla base vi consentiranno di spostarvi senza alcuna fatica. Il rivestimento in semipelle la rende poi semplicissima da pulire, oltre che traspirante: se vi dovesse cadere dell’acqua, vi basterà passare un panno umido e la macchia scomparirà senza lasciare traccia.

L’aspetto però più interessante della sedia gaming Nacon, oltre alla sua assoluta comodità, è l’aspetto assolutamente magnifico: la licenza ufficiale PlayStation ha contribuito a generare un design unico, con i colori tipici della PS5. Il colore principale è infatti il nero, decorato con dettagli bianchi nelle bande laterali dello schienale e nella rifinitura delle rotelle. Infine, immancabile è il logo di PlayStation nella zona del poggiacollo.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questa sedia gaming spettacolare, rimandandovi alla pagina dedicata all’offerta. Il nostro suggerimento è quello di approfittare dello sconto il prima possibile, dato che potrebbe terminare la promozione, o peggio, potrebbero esaurire le scorte disponibili. Inoltre, qualora siate alla ricerca di qualche altro prodotto in occasione del Black Friday, vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro articolo dedicato ai ribassi proposti da Comet.

