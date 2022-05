Quando si parla di sedie da gaming, i primi prodotti che vengono alla mente sono quelli targati Secretlab. Già in passato vi abbiamo parlato di alcune delle novità annunciate dal colosso di Singapore, molte delle quali hanno giovato di varie collaborazioni con i brand e i franchise più importanti e amati della cultura pop moderna. Proprio uno dei nuovi modelli riprende questa idea creativa, mescolando la nota qualità proposta da Secretlab ai brand League of Legends e MSI.

Come viene annunciato direttamente da Secretlab, la compagnia collaborerà ancora una volta con Riot Games come Chair Partner ufficiale per il Mid-Season Invitational 2022 di quest’anno per il quarto anno consecutivo. Questa partnership si traduce in nuovi modelli di sedie da gaming tutte tematizzate con loghi, texture e grafiche relative al torneo eSport dedicato al MOBA più giocato di sempre.

I giocatori potranno godere della nuovissima Secretlab MSI 2022 Edition, la prima edizione in assoluto della sedia da torneo in tessuto SoftWeave Plus. Progettata con le stesse tecnologie prestazionali della pluripremiata serie TITAN Evo 2022, si tratta di una sedia davvero degna dei campioni. Il design di questa sedia da gaming è progettato con cura per presentare dettagli intricati in ogni punto ed è ispirata alle squadre che sono pronte a darsi battaglia nel campionato.

Secretlab League of Legends

Va assolutamente sottolineato come le nuove sedie da gaming dell’edizione MSI 2022 sono attualmente disponibili in quantità limitate, per questo vi consigliamo caldamente di acquistarla al più presto. Lo potete fare comodamente a questo indirizzo.