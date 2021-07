Sedie da gaming: Secretlab annuncia la nuova collezione League of Legends

Sono molteplici le volte in cui abbiamo parlato di sedie da gaming, e quando lo si fa il marchio Secretlab è una garanzia su ogni aspetto. Sempre un maggior numero di giocatori ormai puntano sull’acquisto di una sedia da gaming, e ad oggi, siamo in grado di trovare sul mercato tutta una serie di prodotti adatti a tutte le esigenze dei videogiocatori. A questa grande scelta, oggi si va ad aggiungere anche la nuova collezione di sedie da gaming ispirate ad uno dei franchise videoludici più amati di sempre: League of Legends.

Giusto qualche istante fa, Secretlab ha voluto inaugurare un a nuova serie di sedie da gaming perfette per gli amanti di LOL annunciando la nuovissima League of Legends Ruination Collection, progettata in collaborazione con Riot Games. Grazie a questi prodotti troverete i vostri campioni preferiti nella nuovissima serie Secretlab 2022. Ispirata a personaggi come Pyke, Miss Fortune e Viego, questa nuova collezione Secretlab League of Legends attinge molto dalle loro armature, armi e aspetti unici.

Con le sedie da gaming Ruination, Secretlab e Riot Games hanno deciso di unire le proprie forze per deliziare i fan di questo popolarissimo brand, andando ad inserire ogni piccolo dettaglio dei personaggi e dell’universo di League of Legends. In questo modo i migliori giocatori di League e i milioni di fan possono salire di livello con stile con queste sedie e affrontare le partite con un nuovo tipo di ergonomia e comodità totale.

C’è poco da dire, questa nuova collezione di sedie da gaming è perfetta e fatta su misura per tutti coloro che amano League of Legends. Se anche voi siete fan di questo brand videoludico, potete acquistare la vostra sedia Secretlab ispirata a LOL comodamente cliccando a questo indirizzo.