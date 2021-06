Sedie da gaming: Sharkoon SKILLER SGS2 Jr, la sedia perfetta per i più piccoli

Le sedie da gaming hanno ormai spopolato. Ogni giocatore che passa diverse ore a videogiocare, ormai, cerca una buona sedia per affrontare in tutta comodità le proprie sessioni di gioco. Per questo, nel corso degli ultimi anni, sempre più compagnie hanno deciso di creare una serie di sedia tutte dedicate al videogioco. Tra queste, una delle più recenti è la Sharkoon SKILLER SGS2 Jr una sedia da gaming che si configura perfettamente per un pubblico di giocatori più giovane.

Con le sedie da gaming SKILLER SGS2 Jr., Sharkoon ora presenta la sua prima sedia realizzata appositamente per i più piccoli. La forma ergonomica e lo schienale reclinabile fino a 135 gradi permette agli utilizzatori di rilassarsi in tutta comodità dopo aver fatto i compiti o durante le sessioni di gioco occasionali. In più, la fodera traspirante fornisce ulteriore comfort per lunghe e divertenti ore di gioco.

La versione Junior è diversa dalle sedie da gaming SGS2 originali solo nelle dimensioni. Questa edizione per i più piccoli presenta un design sportivo, ed è in grado di catturare lo sguardo con quattro schemi cromatici dinamici. La forma ergonomica e l’altezza regolabile della seduta non solo consentono di modificare la postura, ma donano alla sedia una lunga durata permettendole di adattarsi alla crescita dell’utilizzatore.

La base a stella viene realizzata con un solido materiale sintetico e garantisce un appoggio permanente e sicuro in qualsiasi momento, anche quando viene messa alla prova. La costruzione della sedia è estremamente stabile: questo la rende adatta per i bambini e gli adolescenti fino ai 65 chili di peso.La sedia da gaming SKILLER SGS2 Jr. è ora disponibile in quattro schemi cromatici differenti al prezzo suggerito dal produttore di 129 euro. Se siete interessati ad acquistare questa sedia a dir poco perfetta per i giocatori più piccoli la potete trovare a questo indirizzo.