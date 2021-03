Sedie gaming Amazon | Le migliori di marzo 2021

Sapevate che un videogiocatore medio passa dalle 2 alle 5 ore al giorno seduto davanti ad uno schermo? Non sembra, ma alla fine del mese cominciano ad essere tante, soprattutto se le altre ore della giornata vengono passate a lavorare seduti al PC. La schiena ne risente parecchio ecco perchè è consigliato avere una seduta comoda e soprattutto costruita secondo le regole dell’ergonomia. Una sedia da gaming che non vi faccia stare appollaiati come uccelli sul trespolo e magari con un design accattivante che non assomigli alla poltrona ortopedica della nonna. Per questo motivo abbiamo realizzato una selezione delle migliori sedie gaming Amazon, scelte per ergonomia, design e funzionalità.

Prima di cominciare, vi ricordiamo che abbiamo realizzato già diversi altri articoli sulle sedie da gaming, come quello delle migliori sedie in assoluto, un articolo dedicato a chi vuole spendere meno con le migliori sedie da gaming a 100 euro o meno e un articolo per chi ha un occhio attento al design e in cui può trovare le migliori sedie da gaming brandizzate.

Come scegliere una sedia da gaming

Scegliere una sedia da gaming non è una passeggiata e se avete paura di non fare la scelta giusta, eccovi 3 importanti caratteristiche da valutare che potrebbero aiutarvi nell’acquisto.

Partiamo dai materiali, le sedie da gaming possono essere di tessuto, pelle o similpelle. Se siete tra quei giocatori con l’ascella sempre sul piede di guerra e che sudano fiumi anche solo per affrontare un goomba in Super Mario (credetemi so di cosa sto parlando) allora le sedie in pelle sono da evitare. Nonostante siano più facili da pulire e più belle da vedere rispetto a quelle in tessuto, queste si scaldano più facilmente e in estate è come poggiare il fondoschiena su un barbecue. Le sedie in tessuto sono più fresche, ma tendono a rovinarsi prima e spesso non sono proprio bellissime da vedere.

La seconda caratteristica da valutare riguarda invece le regolazioni. Per evitare di essere inchiodati alla sedia come il mostro di Frankenstein, queste devono essere regolabili sia in altezza, per essere adattabile allo schermo e alla vostra scrivania, sia in inclinazione, per evitare di stare troppo sbracati e alleggerire il carico sulla schiena. Inoltre è bene che la sedia abbia anche il poggiagomiti possibilmente settabile sempre in altezza e inclinazione. Le braccia vanno sostenute perchè il gomito pesa e tende a trascinarle verso il basso insieme alle spalle e, di conseguenza, alla schiena. Un poggiagomiti regolabile risulta fondamentale su una sedia da gaming per evitare di assumere la stessa posizione di un tirannosauro che batte sulla tastiera con le sue braccine.

Infine, per il massimo della comodità, è forse meglio spendere qualche euro in più per avere i supporti per la postura. Sia quello per la schiena, che alleggerisce il carico sulla colonna vertebrale, sia quello per la testa, che funziona proprio come il poggiagomiti ma con la testa. Dopo diverse ore al PC la testa inizia a pesare e il collo soffre nel tenerla in piedi sempre nella stessa posizione. Un poggiatesta aiuta a ridurre il carico sulla cervicale e a far riposare il collo.

Detto questo, ecco la nostra selezione sulle migliori sedie gaming Amazon ordinate per prezzo crescente.

Sedia gaming Amazon, le migliori

Play haha, l’economica

Iniziamo con Play haha, un prodotto davvero economico (sotto i 100 euro), ma non per questo meno valido. Si tratta di un prodotto con un’ampia e comoda seduta (50 x 50 cm con 8 cm di spessore) perfetta sia per l’ufficio che per il gaming. È rivestita sia da tessuto che da ecopelle, mentre il sedile è riempito con uno strato di schiuma spessa ad alta densità, un materiale elastico ma che non si deforma facilmente simile al memory foam che va tanto di moda nei materassi e nei cuscini (e fa anche bene, provate per credere). Grazie al sostegno a stella con 5 ruote la sedia regge egregiamente fino a 150 Kg di peso e può essere elevata in altezza tramite il sollevamento pneumatico dello schienale. Presenti anche i braccioli (non regolabili) e un piccolo supporto sia per la testa che per le cosce. Lo schienale invece non è regolabile. Play haha è la sedia gaming Amazon consigliata a chi non ha particolari bisogni di un attrezzo ergonomico o di design e vuole semplicemente rinnovare la sua postazione PC contenendo le spese.

» Clicca qui per acquistare Play haha rosso

Songmics, la migliore con i supporti per schiena, collo e gambe

Saliamo di un po’ con il prezzo per proporre la sedia Songmics dedicata a chi ha bisogno di supporti per la postura e a chi ama sdraiarsi quando gioca. Questa sedia gaming Amazon infatti, oltre ad avere sia il supporto in alto per sostenere il collo che quello basso in fondo allo schienale per aiutare la colonna, offre anche un supporto per le gambe estraibile da sotto la seduta. Inoltre, lo schienale può essere reclinato fino a 135° (in maniera simile ad una sdraia). La sedia è naturalmente regolabile anche in altezza e non mancano nemmeno i braccioli che però sono l’unica cosa del prodotto non regolabile. A livello di rivestimento, la struttura metallica della sedia è rivestita da nylon e poliuretano mentre ogni supporto ergonomico e riempito di spugna ad alta densità che si adatta al peso dell’utilizzatore. È una sedia dedicata a 360 gradi ai gamers che desiderano stare estremamente comodi e non disdegnano un pisolino di tanto in tanto.

» Clicca qui per acquistare Songmics rosso

» Clicca qui per acquistare Songmics bianco

Diablo X-One 2.0, la migliore per qualità-prezzo

Arriviamo ora ad un prodotto che per il prezzo a cui è offerto riesce a raggiungere una qualità vista solo nella fasce più alte. Diablo X-One 2.0 è la sedia gaming Amazon dedicata gli amanti del design che vogliono un prodotto fresco e colorato, oltre che comodo ed ergonomico. Lo schienale della sedia è infatti inclinabile fino a 140°, può essere regolata in altezza e offre dei poggiagomiti anch’essi regolabili in altezza. Il rivestimento, oltre ad offrire una grande varietà di colori e motivi, e realizzato con la similpelle HDS. Una lussuosa tipologia di similpelle che rimane brillante nel tempo, fresca e resiste ai numerosi sfregamenti dovuti all’usura di ogni giorno. L’interno della sedia è costituito da un cuscino in memory foam che si adatta perfettamente al corpo e al peso del giocatore, prevenendo dolori lombari e offrendo una seduta pressoché perfetta. Inoltre è disponibile in più misure (S, L e XL) per accontentare qualunque tipo di altezza e fondoschiena dell’utilizzatore . Se volete andare sul sicuro e acquistare una sedia da gaming con grande qualità sia nel design che nell’ergonomia, questa offerta da Diablo è quello che fa al caso vostro.

» Clicca qui per acquistare Diablo X-One 2.0 craft

» Clicca qui per acquistare Diablo X-One 2.0 bianco

» Clicca qui per acquistare Diablo X-One 2.0 nero

» Clicca qui per acquistare Diablo X-One 2.0 nero-bianco

» Clicca qui per acquistare Diablo X-One 2.0 rosso

» Clicca qui per acquistare Diablo X-One 2.0 blu

» Clicca qui per acquistare Diablo X-One 2.0 verde



HP Omen Citadel Gaming Chair, la migliore brandizzata

Se non avete problemi di budget e cercate un prodotto davvero lussuoso ed elegante vi consigliamo HP Omen Citadel Gaming Chair, una sedia che fa parte della serie di prodotti da gaming di HP. Anche questa sedia gaming Amazon è completamente regolabile: lo schienale può essere reclinato fino 135°, la seduta può essere regola in altezza e i poggiagomiti possono essere settati in 4 dimensioni per supportare le braccia in qualsiasi tipologia di seduta. I materiali sono eccezionali, certificati dalla grande qualità dei prodotti HP Omen. La sedia è rivestita da uno strato di ecopelle nero, lucido e traspirante così come i supporti, uno per la testa e il collo e l’altro per la schiena. Questo secondo è un cuscino rimovibile che sostiene la colonna vertebrale e aiuta una giusta postura durante la seduta. È una sedia davvero troppo bella per non averla davanti alla scrivania. Nonostante possa sembrare costosa per un gamer medio, dovete tenere conto che è un prodotto fatto per durare negli anni. Acquistando una sedia del genere potete stare tranquilli per quasi 10 anni minimo.

» Clicca qui per acquistare HP Omen Citadel Gaming Chair

KLIM Esports, la migliore per i professionisti

Arriviamo infine ad un prodotto consigliato ai professionisti del gaming. KLIM Esports è un vero sogno per tutti i giocatori esportivi, progettata per facilitare i movimenti dei gamers e rendere confortevole ogni loro seduta. Questa sedia gaming Amazon è dotata sia di supporto per il collo, sia di quello per la zona lombare entrambi costituiti di densa schiuma elastica memory foam che non si sforma ma aiuta a mantenere la postura. Il rivestimento invece è un mix di tessuti, stoffe e similpelle cuciti insieme a eleganti strisce di velluto. Seduta e schienale sono costituiti dagli stessi materiali dei supporti e offrono il massimo a livello di regolazione. Lo schienale può essere comodamente reclinato e anche i braccioli sono regolabili per sorreggere le braccia in qualsiasi posizione. Se siete giocatori professionisti e volete una sedia comoda, ergonomica e regolabile per seguirvi in ogni vostra impresa, la sedia di KLIM è quella che state cercando.

» Clicca qui per acquistare Klim Esports bianco

» Clicca qui per acquistare Klim Esports blu

» Clicca qui per acquistare Klim Esports nero

» Clicca qui per acquistare Klim Esports rosa

Altre sedie gaming Amazon

Se la nostra selezione non ti ha pienamente soddisfatto o cerchi qualche altra caratteristica che non hai trovato nella nostra guida, ti ricordiamo che lo store di Amazon ha una ricchissima sezione dedicata alla sedie da gaming dove puoi trovare centinaia di prodotti divisi per tipologia e prezzo, dai colori più disparati ai brand più famosi, dalle sedie super ergonomiche a quelle con i supporti per il corpo.